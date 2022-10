Sortie pour la première fois en 1996, la Air Jordan XII a apporté performance et luxe sur le terrain. Sa conception reflète la maturité et le raffinement d'une superstar dont la réputation de légende n'était plus à faire. Cette dernière édition est plus discrète, avec une conception en daim et une empeigne grise ton sur ton. Des œillets en or métallique rappellent le modèle original de 1996 dans un coloris Taxi.