130,00 €

Le label japonais d'avant-garde FACETASM se met sous le feu des projecteurs avec sa version rétro tendance de la Air Jordan I. Au travers de cette collaboration, le designer Hiromichi Ochiai renforce le statut déjà culte de ce modèle OG. Présentant des renforts turquoise céleste accentués de touches obsidienne foncée sur la languette et le Swoosh, il n'échappe pas au détail signature de la marque avec une texture froissée sur l'ensemble de l'empeigne. Ajoutez une languette surdimensionnée au talon et le logo Jumpman sur la semelle intermédiaire et vous ne passerez plus jamais inaperçu.