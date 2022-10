130,00 €

Conçue en collaboration avec Blue the Great, un artiste de Los Angeles, cette AJ I met en avant sa passion pour les couleurs primaires sur une empeigne en daim et velours côtelé, tandis que sa signature d'artiste « BTG » est visible sur le talon. BTG a commencé sa carrière artistique au lycée en peignant des sneakers à la main pour ses amis. Il avait déjà utilisé la AJ I comme toile par le passé, mais jamais de cette manière.



Comme c'est souvent le cas dans ses œuvres, chaque couleur primaire joue la complémentarité avec la couleur d'à côté pour renforcer son impact visuel. Les empiècements en daim rouges, noirs et blancs de cette AJ I en édition spéciale représentent une combinaison de couleur familière pour tout fan de la AJ I, mais la sneaker innove aussi avec d'autres empiècements en daim bleu royal, jaune d'or et verts qui ne manqueront pas d'attirer les regards dans la rue. Cette AJ I arbore peut-être six couleurs différentes, mais celles-ci s'assemblent pour former un design cohérent grâce à un placement maîtrisé à la perfection.