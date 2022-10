AIR JORDAN I

HOMAGE TO HOME

160,00 €

La toute dernière Air Jordan I a été conçue en l'honneur de la ville de Chicago, dont les couleurs sont devenues celles de Michael Jordan. En 1985, les premières Air Jordan à voir le jour sont les coloris « Banned » et « Chicago », bien avant que le rouge et le noir ne deviennent les couleurs emblématiques de la marque. La chaussure « Homage to Home » sort aujourd'hui avec de chaque côté une représentation de ces deux coloris, un hommage hybride qui permet d'exprimer son attachement à la ville de Chicago sous tous les angles.