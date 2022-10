À l'origine une chaussure de running sur sentier des années 90, la Air Humara Premium ressurgit pour l'environnement urbain. Sur l'empeigne, un mélange de gris et de vert kaki fait certes écho à sa fonction originelle, mais sa coupe plus élégante se fond parfaitement dans la rue. Un système de laçage rapide facilite l'enfilage, tandis qu'à l'avant-pied l'amorti Nike Zoom Air vous procure la réactivité immédiate appréciée des coureurs. L'unité Air encapsulée au talon et le motif d'adhérence racé parachèvent l'ensemble.