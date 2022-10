Représentant le travail et le courage nécessaires à l'expression personnelle, la Nike Air Force 1 Utility Low se transforme en icône de manière créative et audacieuse. Des détails utiles incluent une lanière ultra-résistante en nylon et une fermeture aimantée en forme de boucle pour un accès facile. Les détails classiques de la AF1 renforcent le design polyvalent et novateur.