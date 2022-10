Rien ne peut remplacer le daim en matière de sensations et de style, et aucune chaussure ne saurait détrôner l'inimitable AF1 Low. Alors, en combinant les deux, on obtient une légende sportwear que rien ne peut égaler. Cette AF1 Low Wheat Mocha reprend une empeigne entièrement en daim associée à une semelle intermédiaire translucide teintée, pour apporter de la texture et de la profondeur à ce grand classique.