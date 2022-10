Une alliance de Force et de savoir-faire moderne. Née dans les années 80 mais plus actuelle que jamais, la Air Force 1 High SL est dotée d'une semelle intermédiaire intérieure en Lunarlon, de coutures premium, d'un cuir brun vachette pleine fleur et d'éléments en plaqué or rose illustrant parfaitement la philosophie Sport Luxury.