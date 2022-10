110,00 €

Depuis son lancement en 1982, la Nike Air Force 1 a franchi les limites des terrains de basket pour descendre dans la rue et au passage, elle est passée de phénomène de mode à un modèle indispensable et une référence mondiale dans l'univers du streetwear. Icône évoluant avec la culture qui l'a adoptée, la Air Force 1 a connu des changements de couleur, de matière et de forme, sans jamais trahir ses origines.

La toute dernière édition, la Nike Air Force 1 x Colin Kaepernick, s'inspire de la voix de l'athlète et de l'histoire True to 7. L'empeigne luxueuse en cuir noir est rehaussée par un Swoosh réfléchissant et d'autres touches noires et blanches. Cette chaussure intègre également une série de motifs, dont un portrait de Kaepernick brodé sur le talon, son logo personnel sur la languette, des motifs sur la semelle de propreté et le numéro sept sur l'étiquette.