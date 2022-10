100,00 €

Au mois de février, certains des plus grands noms et des stars incontestables du basketball se rassembleront à Chicago. Cette ville est parfaitement qualifiée pour offrir un cadre idéal à une réunion de l'élite de ce sport. La ville des vents est un haut lieu du basketball à tous les niveaux, avec pour preuve indéniable des triplés de victoires en championnat et des programmes d'élite pour la jeunesse. Cette AF-1 rend hommage à la diversité culturelle si unique de Chicago, composée de 10 empiècements à motifs différents qui créent un modèle tout simplement inédit. La neutralité du noir se fond harmonieusement avec la gamme de tons naturels pour créer un look caméléon qui refuse de rentrer dans le rang.