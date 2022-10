La Air Footscape Woven est reconnaissable grâce à son motif tissé enveloppant et son laçage asymétrique. Avec son cuir souple et sa semelle extérieure à motif gaufré, ce modèle tissé offre une liberté de mouvement naturelle fidèle à ses origines dans un look moderne et audacieux. Son coloris bleu intense donne un effet somptueux.