À sa sortie en 1996, la Nike Footscape était façonnée à partir du moulage des pieds de centaines d'athlètes afin d'obtenir une coupe qui épouse les courbes naturelles du pied humain. Aujourd'hui, la Air Footscape Mid Utility DM s'attaque aux terrains plus difficiles. Une silhouette mi-montante pour plus de protection et un système de laçage rapide s'unissent à une semelle extérieure à rainures flexibles unique pour un confort exceptionnel à chaque pas.