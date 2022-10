Avec cette chaussure, vous pouvez tout faire, y compris démissionner pour partir gravir une montagne et échapper de justesse à des ours. Dotée d'une adhérence exceptionnelle et d'un système de laçage anti-dérapant, elle vous permet de coller au terrain tout en protégeant vos chevilles. Conçue pour la randonnée et inspirée du style brut des années 90, la ACG Dog Mountain est dédiée aux aventuriers.