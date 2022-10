Mission Berlin est un événement entièrement conçu autour de la création, avec des cours et des ateliers dispensés par des designers NIKE et des amis de la marque. Le but de l'expérience NIKE ON AIR est de soutenir la communauté de jeunes designers berlinois. Les participants ont pu bénéficier des conseils de l'équipe Nike Global Design et de plusieurs ambassadeurs de la marque. Ils ont en outre été mis à l'épreuve lors de l'atelier ON AIR, durant lequel ils ont pu imaginer, créer et concocter leur propre sneaker. Cet épisode de notre série vous emmène dans les coulisses, pour découvrir en exclusivité ce qui s'est passé à Berlin.