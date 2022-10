Lorsqu'il était sur le campus Nike de Beaverton, Don a choisi de combiner l'empeigne de la Air Jordan 1, la sangle à mi-pied et les œillets de la Nike Air Alpha Force Low, et la semelle intermédiaire, le contrefort de talon, l'imprimé éléphant et la semelle extérieure de la Air Jordan 3. « Ce jour-là, nous avons assemblé le modèle sur le campus. À la fin de la réunion, nous avions une première version de la chaussure. »



L'ajout de la sangle et des œillets de la Nike Air Alpha Force Low est inspiré d'un chapitre moins connu de l'histoire de Jordan. MJ a porté la Alpha Force en 1988, après la Air Jordan 2 et juste avant la 3. Une semaine plus tard, la Air Jordan 3 était lancée. « Les premières Jordan étaient toujours épurées au niveau de l'avant-pied, constate Don. À l'époque, une Jordan n'aurait jamais eu de sangle. Mais la nouvelle génération a des goûts un peu différents, c'est pourquoi nous en avons ajouté une. »