Inside the Vault

Le thème graphique s'inspire des motifs bogolans traditionnels d'Afrique de l'Ouest.

Cette chaussure représente le Paris multiculturel, fan de basketball et calé en design que nous aimons et à qui nous voulons rendre hommage.

L'Afrique de l'Ouest possède un patrimoine très riche en matière de motifs, de palettes de couleurs et de tissus, et nous aimons l'idée de réinterpréter, de revisiter et de moderniser ce patrimoine d'une manière différente.