Proč – a jak – si užívat samotu

Pocit osamění může být přirozeným vedlejším účinkem izolace, zvlášť když je nucená. Naznačuje to nový článek v časopise The Lancet. A u některých lidí může pocit osamění vést k úzkosti, depresi nebo jiným problémům s duševním zdravím. Pokud to zní jako tvůj případ, můžeš se uklidňovat tím, že podobně na tom je hromada dalších.



Lidé jsou od přírody společenská zvířata. Abychom mentálně a fyzicky přežili, potřebujeme rodinu a přátele. „Kombinace 86 miliard nervových buněk v našem mozku a všech lidí v našem sociálním kruhu je to, co nám pomáhá vzkvétat, rychleji přemýšlet a lépe pracovat,“ říká Stephanie Cacioppová, Ph.D., neurovědkyně a členka Nike Performance Council, která se specializuje na rozpoložení mysli a osamocení. A tvoje nálada? Tu socializace ovlivňuje taky, jak dodává Sari Chaitová, Ph.D., klinická psycholožka a zakladatelka centra Behavioral Health & Wellness Center v Newtonu v americkém Massachusetts. Blízké osoby ti mohou poskytovat pocit podpory a zlepšovat ti náladu a výzkum ukazuje, že čím jsi s nimi sociálně propojenější, tím lepší je tvé emoční zdraví.



To ale neznamená, že trávit čas o samotě, ať už z vlastní iniciativy nebo ne, musí být špatné. Může to být i luxus. „Když trávíš čas o samotě a vyhovuje ti to, umožňuje ti to soustředit se na sebe a své potřeby,“ říká Sari Chaitová. Extra čas bez ostatních lidí je navíc skvělou příležitostí k oprášení starých koníčků, na které jsi pozapomněl/a, stanovení nových životních cílů, zlepšení schopnosti vypořádávat se s různými situacemi a určitým způsobem také k budování zdravějších vztahů. A když tě nevyrušuje hluk okolního světa, máš i lepší výchozí pozici pro využití všech těchhle výhod.



Pokud chceš klidné období svého života využít na maximum, řekneme ti, jak na to.