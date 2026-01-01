Regresar a la búsquedaNike Serdika Mall (Partnered)Abierto • Cierra a las 10:00 p. m.48 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Obtener indicacionesHorario de la tiendalun - dom: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.ServiciosInformación sobre devolucionesEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.Bra Fit de Nike FitEl ajuste lo es todo. Obtén el bra y el ajuste perfectos para tus actividades favoritas.Tiendas más cercanasDirectorio de tiendasNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGAbierto • Cierra a las 8:00 p. m.Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGAbierto • Cierra a las 8:00 p. m.Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGAbierto • Cierra a las 8:00 p. m.