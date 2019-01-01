跑步课程

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    小白跑步课程

    如何在沙滩上畅跑

    如果你在海滩度假，或是你很幸运地就住在海滩附近，你反而更会感到沙滩在召唤你，让你特别有冲动在一片诱人的沙滩上跑一跑。于是，你系好鞋带，往水边跑去，结果发现：天哪，在沙滩上跑步竟然如此困难。

    “人们常常以为在沙滩上跑步是个好主意。然而，等到他们亲身体验过之后，会发现结果往往并非如此。”Nike 跑步全球总教练Chris Bennett 表示，“在沙滩上跑步可以成为一种很棒的体验，但这里有几个现实问题需要你首先考虑一番。”我们建议您充分利用海滩时光，并且运用这些技巧感受跑步的乐趣。

    • 在柔软的沙子上进行短距离跑
    • 在遇到斜坡时改变方向
    • 享受头脑放松的感觉
    • 在木板路上进行长距离跑
    • 保护好你自己
    • 穿上鞋子跑步
    • 在出发前查询潮汐情况

    沙滩畅跑基础知识

    在柔软的沙子上进行短距离跑

    在柔软的沙子上进行短距离跑

    远离水边的软沙更难跑，因为你的脚容易陷进去。“你得使劲跑，但是速度却更慢了。”想要跑更长的距离，不如再靠近一点水边，那里的沙子更坚硬。

    在遇到斜坡时改变方向

    在遇到斜坡时改变方向

    “因为大多数海滩都是倾斜的，所以你最好别只朝一个方向跑。不然，离水更近的那条腿会承受更多压力。”建议你在海滩上进行来回短时间跑，从而平衡两侧压力。

    享受头脑放松的感觉

    享受头脑放松的感觉

    没有转弯，没有上坡，当然也没有下坡。呈现在你面前的只有广阔的地平线。“在海滩上跑步是一种超乎想象的精神放松体验。这是让自己安静下来的好时机。”

    在木板路上进行长距离跑

    在木板路上进行长距离跑

    就想要跑上五英里？不如去木板路或海滩旁的道路跑一跑。这样一来，你既可以享受海滩跑步的许多好处，也不必忍受沙滩的特殊性。“这样跑可能更有节奏感，对于沙滩长跑而言，运动量也会小些。”教练说。

    “每当你尝试在不同的地面上跑步时（尤其是沙滩），你总是希望能够轻松地进入到跑步状态中。你想要掌控地表的跑步感受，然后决定是加速还是放慢脚步。

    Chris Bennett
    Nike 跑步全球总教练

    做好沙滩长跑准备工作

    保护好你自己

    准备好帽子、太阳镜和防晒霜。“在强烈的阳光下跑步会让你迅速流失体力。”教练说。在地图上标注厕所与新鲜水源位置，以及留意是否有救生员值班，也会起到帮助。"最重要的是，你要保证你自己的安全。"

    穿上鞋子跑步

    如果你通常赤脚跑步，那就继续吧。否则，教练建议你穿上鞋再跑。“如果你的脚不习惯赤脚跑步，那么你很快就会感觉不舒服的。”他说。

    在出发前查询潮汐情况

    这听起来像是件细枝末节的事，但是潮汐可能会导致你的跑步无法成行。“涨潮的时候，你就没法在坚硬的沙子上跑步。”教练说。

    在教练指导下跑步更带劲

    Nike Run Club 具备教练指导跑功能，让你能够在 Nike 教练、运动员及特邀嘉宾的鼓励下踏踏实实跑完全程。

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