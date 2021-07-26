帕特里夏·陈博士所参与的其中一项研究中，两组研究对象同时执行一项之前从未接触过的任务，像是尽可能快速利落地分离鸡蛋的蛋黄和蛋白。其中一组研究对象直接开始做任务，另一组则是在阅读了一篇关于学生、商人和运动员成功秘诀的文章后再开始的。看过文章的人比那些直接投入工作的人做得更快更好。陈博士总结出了什么理论呢？受策略引导的研究对象在开始任务前会认真思考最好的方法是什么，并在工作过程中不断问自己是否有更好的方法。

“成功人士同样会把这种思维过程运用在他们的工作中，他们重复性地利用这种思考模式来行事，为的就是通过一种更好的方式，达到目标。”芝加哥大学大脑动力医学实验室主任，兼神经学家斯蒂芬妮·卡乔波（Stephanie Cacioppo）博士表示。