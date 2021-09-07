训练
养成新习惯并坚持下去
难以坚持完成你的日常安排？让这 3 个已由专家认证过的小技巧助你一臂之力。
跑步前做摆腿动作、早上整理床铺、如厕后洗手、晚上睡觉前查看朋友圈……还有醒来后再小睡一会儿。
研究行为改变和习惯养成的本杰明·加德纳（Benjamin Gardner）博士称，无论好坏与否，习惯都是你做过很多次的事情，基本上已经形成了自动反应。当然，坏习惯往往比好习惯更容易养成。博士他说：“这是因为习惯的养成受特定奖励的驱使。比如，和散步相比，吃一根巧克力棒或许能让你更快速地兴奋起来，即使糖摄入会让你的精力下降，导致你一天都状态不佳。”
还有一个关键因素可能会让你做出不明智的选择，那就是你需要付出努力。注册体能训练专家，同样也是研究行为改变和习惯养成的博士生李秀希解释说：“尽量选择挑战性最小的方式是我们的本能。因此养成健康习惯重要一环就是把事情安排好，有了心理准备，我们才不至于因为做辛苦的选择而叫苦连天。”
如何养成习惯？
首先，我们要介绍一些关于习惯的术语。本杰明·加德纳博士说：“习惯，可以说是在特定情境下被触发的特定行动。”也就是所谓的‘行为’，而且如前文所述，所实施的行为会让人获得相应奖励。奖励加强了触发因素和行为之间的联系，形成一种被称为习惯的回路。因此，如果你每次起床（触发因素）都快速地做一组泡沫轴滚压训练（行为），并在之后感觉到更放松了（奖励），那么你在醒来后立即做滚压训练的习惯便会得到巩固。
最终，你可能会发现自己下意识地抓起了泡沫轴。要形成这种自动反应，需要时间的积累和不懈的坚持，一旦习惯变得根深蒂固，你凭借下意识就可以自动完成有益健康的行为。
专家并不能确切地指出习惯完全养成需要多长时间。加德纳博士和其他研究行为改变的专家称，大多数人听说的 21 天准则并无依据，有些习惯需要较长时间才能养成，而有些习惯的养成则要快很多。
为何新习惯总是难以保持？
诚实一点吧，我们都曾在心里想过“明天再开始”。刚开始做有益健康的事情时，坚持通常尤为困难。原因何在？加德纳博士说：“习惯的养成有赖于行为的改变。”改变需要动力和自制力，而要利用好这些“力”并不容易。
李秀希指出，人们很容易因眼高手低而前功尽弃。加德纳博士表示，部分原因是混淆了“决定”和“执行”这两种不同类型的行为习惯。
比如说，如果你想每天早上用 15 分钟写日记，那么你在养成这个习惯的过程中，不仅要决定去写日记，还要老老实实地把日记写出来。加德纳博士说：“即使你搞定了前者，也仍然得付出努力来落实第二步。倘若你的动力不足以驱使你落实行动，你便无法切实坚持下去。”要把养成的习惯坚持下去，你在做决定时就要达到不假思索的程度，而在落实行动时则要自觉地、实实在在地付出努力。
以下几个小技巧可供你解决这两方面的问题。
1. 习惯叠加法
定义：把你想养成的新习惯，附加在你已经常做的旧行为习惯上。
原理：李秀希表示，通过将你想做的事情与你已经坚持在做的事情绑定在一起，比如说在刷牙时，养成用牙线剔牙。你就可以利用现有的触发因素，更轻松顺利地养成新的行为习惯。比起想起来才去做，这要管用得多。
做法：“坐下来花 20 分钟写下你每天都要做且从不间断的事情。有很多事情都符合这个条件。”李秀希解释道。这个练习可以证明，可用作叠加的习惯并不少。
“然后选择一个与你脑海中的新行为有关的行为习惯。”加德纳博士说道。如果你的目标是多补水，那么你可以在每次清洁厨房时喝上一杯水，这是很有效的方法，因为水槽或冰箱就在你面前。
注意：很重要的一点是，在决定把要养成的习惯和什么事情绑定在一起要非常具体。比如说，在擦完桌子或把盘子放进洗碗机后喝水，比单纯把喝水和洗碗联系在一起更奏效。加德纳博士说：“如果你怕自己忘了，只需在便利贴上写下你的计划，像是清洁柜台 = 喝水，然后把便利贴放在相应的活动地点。”
2. 渐进式改变
定义：在培养新行为习惯的过程中，先从最容易的开始，再逐渐提升难度。
原理：加德纳博士表示，在养成习惯时从最容易的模式开始，然后逐步朝你的大目标迈进，这有助于你建立信心、培养能力。在这个过程中，你的兴奋值和动力会增加，你想养成某个习惯的愿望也会越来越强烈。
做法：“把你的行为定得够具体、够容易，即便在最糟糕的情况下，你也仍然能够完成它。”李秀希解释道。
以早上花 15 分钟写日记的习惯为例，刚开始，你只需在早上倒完 1 杯饮料后打开你的日记。你不需要拿起你的笔或写任何东西，除非你想这么做。如此重复几次后，你就会渐渐养成单纯打开日记的习惯。李秀希表示，你还会从中获得兴奋感和动力。
在你成功地维持一段时间后，就可以将目标改为打开日记并拿起笔了。再进一步是拿起笔并花 1 分钟写日记。就这样逐渐增加难度。不过，李秀希建议，要量力而行，保证自己能够坚持执行。你要知道，在状态不佳的日子里，你随时可以回到最低难度，只需打开日记，即可巩固习惯、坚定一直写日记的决心。
3. 内在动机需求法
定义：利用你内心深处的动机，完成自己想要完成的行为。
原理：有时你会缺乏热情。李秀希表示，这就是为什么专家并不建议只依靠动机来坚持习惯的原因之一。加德纳博士说：“如果你确实想依靠动机来助自己一臂之力，那么最好是依靠内心深处的动机。”
根据加德纳博士的说法，其中一种重要的内在动机就是对乐趣的追求。选择你喜欢的行为，并专注于你真正喜欢它的地方，这样你付出努力时就不会觉得自己是在受苦了。
当然，可能会有一些你想要培养的习惯，让你很难从中找到乐趣。有些人非常不喜欢在训练前做热身运动，但他们也确实希望自己少受伤。而且我们都会有那么几天不想做我们平日里喜欢做的事情。在这种情况下，利用另一种内在动机可能会有所帮助，那就是身份认同感。
“让自己完成某个行为，就是改变你对自己看法的一个重要手段。”李秀希说道。如果你把自己看作是一个瑜伽师，即使外面在下雨或你的心里在下雨，你也不大可能一上午都呆在床上。
做法：一个简单直接的小技巧就是根据喜好来选择你要养成的习惯。不能忍受羽衣甘蓝的味道，但又想多吃绿叶蔬菜？挑选你喜欢的蔬菜就好了。
李秀希表示，如果你想把身份认同感当作秘密武器，就可以在心中创造一个有进取心的自我形象。如果你想减少压力，那“冷静沉着的人”就是你的新人设。这样一来，你在决定要完成哪些行为时，就会有意识地选择那些与你冷静的自我形象相符的事情，比如“在晚上做冥想练习”或“在星期天洗热水澡”。
当以上所有方法都不奏效时……
要知道，在坚持习惯的过程中，中断 1-3 天并不是什么大问题。在研究中，按照习惯完成任务的时机称为机会。加德纳博士表示：“据我们所知，即使错过了一些机会，你还是可以养成习惯的。偶尔错失机会，并不是放弃习惯的理由，只要相信这点，你总能回归正轨，一直坚持好习惯。
文字：Julia Malacoff
插画：Paul Blow