跑步前做摆腿动作、早上整理床铺、如厕后洗手、晚上睡觉前查看朋友圈……还有醒来后再小睡一会儿。

研究行为改变和习惯养成的本杰明·加德纳（Benjamin Gardner）博士称，无论好坏与否，习惯都是你做过很多次的事情，基本上已经形成了自动反应。当然，坏习惯往往比好习惯更容易养成。博士他说：“这是因为习惯的养成受特定奖励的驱使。比如，和散步相比，吃一根巧克力棒或许能让你更快速地兴奋起来，即使糖摄入会让你的精力下降，导致你一天都状态不佳。”

还有一个关键因素可能会让你做出不明智的选择，那就是你需要付出努力。注册体能训练专家，同样也是研究行为改变和习惯养成的博士生李秀希解释说：“尽量选择挑战性最小的方式是我们的本能。因此养成健康习惯重要一环就是把事情安排好，有了心理准备，我们才不至于因为做辛苦的选择而叫苦连天。”