如何找到适合窄脚的理想鞋款

有些鞋款专为窄脚而设计。 通常而言，窄版鞋款比常规版鞋款要窄 6 毫米，比宽版鞋款窄 1.3 厘米，具体差别可能因鞋子的品牌和类型而异。



例如，Nike 的窄版鞋款通常比常规版鞋款窄 1 厘米（约 1/3 英寸）。 除此之外，鞋码的标注方式也各不相同，因此找到正确的尺码并非易事。



例如，标准宽度的女鞋通常宽度为 B。 因此，如果你穿美码 7 码鞋，而且你的脚为中等宽度，那么你应该选择 7B 码。 但有时候，该鞋码会被标注为 7M（“中等”宽度）。



男鞋的标准宽度是 D，而 B 代表窄版。 因此，如果你穿男款 10 码鞋，而且你的脚为中等宽度，那么你应该购买 10D 码鞋。 但对于女鞋而言，D 代表宽版鞋款。



令人更加困惑的是，有些女鞋提供特窄版鞋款，且通常标注为 AA (2A) 到 AAAA (4A)。 而且窄版鞋款有时会被称为修长版鞋款或瘦版鞋款。 如果你对鞋的宽度感到不确定，请咨询鞋店内的销售人员。