Nike Flyleather
什么是 Nike Flyleather？
“这是我们精心制造的皮革材质，无论外观、触感还是气味，都与天然皮革相差无几。Nike Flyleather 采用创新的环保工艺，利用水力将皮革纤维结合在一起。”
自天然皮革问世以来的重大皮革技术进展
Nike Flyleather 利用了原本会在制造过程中废弃的皮革，制造出一类全新皮革材质。比起全粒面皮革，这种皮革的重量低 40％，抗磨损能力却为前者的 5 倍。与传统的皮革制造过程相比，制造这种新皮革材质用水量更少，碳足迹也更小。
变废为宝
在传统的皮鞋制造过程中，往往有超过 30% 的皮革废料弃置于制革厂的地板上，最终归于垃圾填埋场。我们利用了这些皮革纤维，创造出一种更为环保的材质。
在工程网眼布和 Flyknit 这些先进的高性能材质发明以前，鞋类产品主要以皮革制成。Nike Flyleather 的发明，最初源于我们对性能更优越的皮革的追求。研发的关键在于如何保留皮革受人喜爱的特点，包括其外观、触感，甚至是气味。
制造 Flyleather 的另一个重要原因是我们迫切希望减少皮革制造过程产生的环境足迹。皮革制造工艺不仅会消耗大量能源和化学物质，还会带来大量废弃物。我们的使命不止是发明更优质的皮革，更在于创建一套更加可持续性的生产流程。
“Flyleather 是 Nike 出色的环保皮革（含合成革）之一。”
Nike 材料技术总监 Bhupesh Dua