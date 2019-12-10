Nike Air
什么是 Nike Air？
Nike Air 技术指的是内含压缩空气的缓震配置。它柔韧而坚固，能够在保证鞋款结构的同时提升其灵活性和回弹力。后跟 Air 缓震配置具备出色弹性，能有效维持鞋款形态，同时降低冲击力，带来舒适轻盈的穿着体验。
能量吸收
Nike Air 缓震系统可在吸收冲击力后即刻恢复原状，为身体提供有效保护。这些创新能够帮助每一位运动员完成更高强度的运动，同时享有舒适非凡的穿着体验。
轻盈耐穿
Nike Air 缓震系统可减轻鞋款重量，但性能表现丝毫不减。鞋款越轻，意味着运动员在运动所需消耗的能量就越少。运动员渴望缓震效果出众的鞋款，而 Nike Air 正是为满足此需求而设计。Nike Air 能够带来贯穿鞋款整个寿命周期的缓震性能。
设计揭秘
Air 技术
Zoom Air
紧绷的弹力纤维针织固定在加压的 Nike Air 缓震配置内侧，赋予 Zoom Air 缓震系统出众的灵敏回弹特性。每当运动员的脚触及地面时，这些纤维就会受到压缩，发挥减缓冲击的效用。接着它们又会迅速回弹，恢复到原有的形态，进而产生爆发力十足的强劲离地反弹能量。Zoom Air 可在精英运动员的赛跑和训练期间，造就迅捷而灵敏的脚感，而这种瞬间回馈的离地反弹能量正能帮助运动员全力追求迅疾速度。
Max Air
Max Air 是 Nike 首款采用可视化 Air 技术的鞋款产品。设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎蓬皮杜中心前卫的开放式建筑中汲取设计灵感，在鞋底处切出一个小窗口，并因此创造出 Air Max。这款鞋一经推出便引起了轰动，全凭一己之力掀起了制鞋业的一场革命。
可持续创新
Air 缓震配置令我们最大胆的梦想得以成真：带给所有运动员犹如漫步云端般的非凡感受，同时尽到保护环境的责任，呵护我们赖以生存的地球。所有 Air 鞋底皆含有至少 50% 的再生材料，且制造工艺 100% 使用再生能源，在减轻双足负担的同时也减少资源浪费。