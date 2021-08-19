训练
5 个妙招，助你重拾健康习惯
养成新的健康习惯或再次挑战旧的训练计划，需要的不仅仅是决心。你会需要这一步步的计划。
可能我们都曾在新年伊始时立下目标：今年一定要练出腹肌、保持健康。在我们的计划中，餐盘上将只有精益蛋白质食物、新鲜蔬菜和全谷物，而且每天都要睡满 8 小时。
然而到了新春假期，一切都和原本想象的不一样。
发展心理学家兼心态教练萨沙·海因茨（Sasha Heinz）博士，专攻目标制定和行为转变方面的研究，她指出：“起初我们会对遵循健康计划兴致勃勃，然而一旦这种热情消退，被现实浇灭，我们就会出现‘我不需要这样做’或者‘我明天再做’的想法，计划也就告吹了。”斯克兰顿大学的研究人员实际上已经在一项具有里程碑意义的研究中对该现象进行了量化研究。这项研究分析了 200 名制定新年计划的参与者，其中只有 19% 的人作出了积极改变，并坚持了至少两年的时间。这是因为大部分人在维持和实现新目标的方面几乎没下功夫，他们的美好计划自然也就半途而废了。
不管你属于剩下的 81% 还是最近中断了健康计划，以下步骤可以助你一臂之力，让你快速养成健康习惯。
- 明确动因
临床心理学家尼克·威格纳尔（Nick Wignall）博士主持了一档有关心理健康及表现的播客节目《心智漫谈》，他说：“模糊的目标不管用。健康饮食、健身和改善睡眠都非常值得一做，这没错。但问题在于这些目标都是概念性的、模糊的，并不能激发多少动力。”
尼克·威格纳尔博士说：“想要养成一个健康习惯，你就需要明确地知道它的重要性在哪里。”而为了做到这点，你可以先问自己几个问题。例如，如果你想变得更强壮，不妨问问自己这为何对你很重要。你可以获得哪些当前和长远的益处？如果你坚持力量训练计划，你的生活会有何变化？明确原因、动机和方法，这可以让你的认识从“我想变得更强壮”转变为“我想举重，因为这会让我感到自信有力，在应对日常挑战时也能更从容”。那么现在，这就是一个更现实的目标了。
- 保持激情
以下是一个简单有效的方法，令你保持紧迫感，坚持完成日常计划。准备一个日历，摆放在桌子上或挂在墙上，每坚持一天例行健康计划，如每餐都吃素食、晚上 10 点前睡觉等，就画上一个红叉或任何你能看懂的彩色符号。威格纳尔博士称之为大红叉策略 ，它可以带来 3 重效果。
首先，威格纳尔博士指出，大红叉策略会迫使你重视自己的例行计划，这样你就可以不断地明确提醒自己。其次，画叉就像是一种奖励，你会一次又一次地通过努力来获得这种成就感。“对于奖励而言，即时性比奖励的多少更重要，”威格纳尔博士说，“完成计划后立即用大号红色记号笔划掉日历上的 1 天，这比‘做够 30 天运动，就去泡温泉’这种奖励更有吸引力，因为后者看起来遥遥无期，你的大脑不吃这一套。”
“最后，看着日历上一排排漂亮的红叉，你会直观地感受到自己所完成的了不起的事，从而获得更强的成就感，让你更有动力坚持下去。”威格纳尔博士表示。
- 改进自我暗示的方式
威格纳尔博士指出，一想到要作出改变，我们脑海中就常常会出现声音，影响我们的感受，而这个声音通常有两种语气。第 1 种是教官的语气，就是战争片里强硬魁梧的老兵对新兵大吼大叫时的语气。萨沙·海因茨博士补充道，第 2 种是羞辱人的语气，会说你必须健身或更健康地饮食，否则你就不会受欢迎或毫无价值。
你也许会认为这些责骂刻薄的话会让自己振奋起来、坚持下去，但这些声音都是不利的。“对自己过于苛刻，就会制造过多的消极情绪，这会让你更难完成目标。卸下负担，你就会惊讶自己为了冲向目标可以迸发出多大的能量。”威格纳尔博士说。
为了了解你在脑海中和自己对话的方式，试着大声说出你要达成的健康目标，然后聆听你脑海中那一瞬间回应的声音。这个声音在跟你说“是的，你能做到的”；还是像教官一样大吼大叫、指手画脚；又或者是另一种贬低的声音让你感到被羞辱？
如果答案是后两种，那么你就需要调整自我对话的方式，改用友善、鼓励哪怕是中性的语气。这做起来并不难，把“必须、需要和应该”之类的词换成像是“能够、想要和将要”这样更加积极的词汇。威格纳尔博士说：“再看看接下来会发生什么。你最后绝对会表现得不错，甚至十分出色，而这时你的大脑就会明白贬低自己并没有任何好处。”
- 关注积极的一面
就拿想养成跑步习惯来说，当然，把闹铃定在一大早可能并不令人愉快，但每次完成训练后的感受却可能是很棒的。海因茨博士建议你要更关注在完成训练后的感觉。她说道：“要主动留意积极的一面”，当你的大脑倾向记住日常计划中不愉快的时刻时，你可以主动去留意日常计划带来的好处。早早上床睡觉是很难，但却总能让你在第二天早上感到神清气爽。做热身运动需要花费一定时间，但却让你在这几个月以来都没有受过伤。如果你还是发现自己对困难的部分耿耿于怀，海因茨博士建议你想象一下如果放弃目标，你的生活会变得有多艰难。她表示，这一思考可以引导你认识到一个绝对真理，那就是这些习惯可以改善生活质量。
海因茨博士说，坚持关注这些积极面，有助你清楚地看到健康上的改变对自己的影响，这会给予你十足动力，推动你不断前进。
- 接受不完美。
威格纳尔博士指出，唯一一群不会让日常计划半途而废的人，就是那些由于害怕失败而从未开始的人。
日常计划的实施过程中难免会有意外，为了做好应对准备，威格纳尔博士建议遵循动机专家詹姆斯·克利尔（James Clear）的金句：限此一次，下不为例。换句话说，如果你忘了做伸展动作或者为了看电视熬到半夜，你要告诫自己不能让这种情况再次发生。“这可以激发你的动力，督促你努力完成任务，坚持日常计划，”威格纳尔博士解释道，“但同时这也允许你和自己和解，让你明白偶尔偷懒一次是人之常情。”威格纳尔博士表示，有一个秘诀可以让你在坚持遵循这条金句的同时，避免教官或羞辱者的声音重新出现。当有失误时，你要像对待好朋友一样对待自己。“你可能会承认自己的过错，但还是要以鼓励和支持的态度为主，而绝不是苛刻地批评自己。”他说。这样的态度可以让你在摔倒后更从容地站起来，抖一抖身上的灰尘继续前进。
所有建议都只需要你作一些细微的调整，但它们带来的整体成效却不容小觑。最后，让你今年的健康目标成为现实，助你真正迈向健康生活吧。
文字：Marissa Stephenson
插画：Davide Bonazzi