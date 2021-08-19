可能我们都曾在新年伊始时立下目标：今年一定要练出腹肌、保持健康。在我们的计划中，餐盘上将只有精益蛋白质食物、新鲜蔬菜和全谷物，而且每天都要睡满 8 小时。

然而到了新春假期，一切都和原本想象的不一样。

发展心理学家兼心态教练萨沙·海因茨（Sasha Heinz）博士，专攻目标制定和行为转变方面的研究，她指出：“起初我们会对遵循健康计划兴致勃勃，然而一旦这种热情消退，被现实浇灭，我们就会出现‘我不需要这样做’或者‘我明天再做’的想法，计划也就告吹了。”斯克兰顿大学的研究人员实际上已经在一项具有里程碑意义的研究中对该现象进行了量化研究。这项研究分析了 200 名制定新年计划的参与者，其中只有 19% 的人作出了积极改变，并坚持了至少两年的时间。这是因为大部分人在维持和实现新目标的方面几乎没下功夫，他们的美好计划自然也就半途而废了。



不管你属于剩下的 81% 还是最近中断了健康计划，以下步骤可以助你一臂之力，让你快速养成健康习惯。