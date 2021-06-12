为何运动的类型很重要

心肺运动短时间内也许无法取代完整训练。研究显示，人体需要持续的心肺压力，才能获得有氧健身效果，即使一天做 3 次 10 分钟的短时间运动也达不到类似效果。加拿大麦克马斯特大学教授马丁·吉巴拉（Martin Gibala）博士主持了上述研究工作，他指出：“如果你的恢复时间过长，那么你的心率会在短暂上升后，相对快速地回落。所以间歇的心肺训练成效并不大。”

研究表明，零食式运动尽管对增强心肺功能作用不大，但却能提升肌力、增强肌肉功能，长远来看能让你更有可能保持健康。事实上，新西兰的研究人员发现，在临近用餐时间做 6 次各为时 1 分钟的高强度运动，比连续做 30 分钟运动，能更有效地控制血糖水平，这可能是因为高强度间歇运动可以更好地调节胰岛素敏感度。

密西西比大学的一项研究发现，举重时选超大重量做低重复次数可以增加你的力量，比如最多一次重复，相当于做 4 组 8 到 12 次的举重，效果相差无几。这或许是因为，尽管进行方式不同，但肌肉所承受的压力是一样的。所以如果你有一车库的装备，不妨在时间仓促或精力旺盛时，快速完成一组训练，但别忘了热身哦。

“就阻力训练而言，零食式运动或许能达到完整训练相差无几的锻炼效果。”马丁·吉巴拉博士表示，每当他无法抽空前往健身房时，他就会用这个方法来让自己保持身材。就提升力量而言，只要运动总量相同，不管是一次完成整个举重训练流程，还是在一天之内分多次完成，对人体都没有什么差别。