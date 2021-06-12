训练
“零食式”锻炼，短时同样高效
没有足够训练时间？掌握“零食式运动”轻松获得训练成果。来看看具体该怎么做吧。
你是否经历过，因为睡过头、会议拖堂或者天气突变，原本计划完美的训练时间，不得不压缩到短短的几分钟。遇到这种情形，与其果决放弃，不如就地做几个深蹲、波比跳和仰卧起坐。根据专家研究发现，正如吃零食也能逐渐果腹一样，一天中做多次的“零食式运动”，意即少量多运动，也能让你收获高效训练。
需要明确的是，做一组单一动作或快速完成一系列不同动作，都算是零食式运动，但这并不包含日常活动。举个例子，在一段楼梯上重复冲刺跑就算，但以爬楼梯代替坐电梯就不算。
一直到前不久，英美等国家的官方运动指南还建议成人每周至少要运动 150 分钟，且无论运动强度如何，训练时间每次至少要运动 10 分钟。而现在，10 分钟法则已被淘汰，因为有越来越多的数据表明，每一次少量运动都有效。
在杜克大学生活中心担任临床转化主任的医学博士威廉·克劳斯（William E. Kraus）专门研究了短时间运动的长期功效，他指出：“我们找不到任何证据表明，你必须在 10 分钟或更长的时间内完成运动。如果你把锻炼分散在一天当中，你仍然会得到健康益处。”
为何运动的类型很重要
心肺运动短时间内也许无法取代完整训练。研究显示，人体需要持续的心肺压力，才能获得有氧健身效果，即使一天做 3 次 10 分钟的短时间运动也达不到类似效果。加拿大麦克马斯特大学教授马丁·吉巴拉（Martin Gibala）博士主持了上述研究工作，他指出：“如果你的恢复时间过长，那么你的心率会在短暂上升后，相对快速地回落。所以间歇的心肺训练成效并不大。”
研究表明，零食式运动尽管对增强心肺功能作用不大，但却能提升肌力、增强肌肉功能，长远来看能让你更有可能保持健康。事实上，新西兰的研究人员发现，在临近用餐时间做 6 次各为时 1 分钟的高强度运动，比连续做 30 分钟运动，能更有效地控制血糖水平，这可能是因为高强度间歇运动可以更好地调节胰岛素敏感度。
密西西比大学的一项研究发现，举重时选超大重量做低重复次数可以增加你的力量，比如最多一次重复，相当于做 4 组 8 到 12 次的举重，效果相差无几。这或许是因为，尽管进行方式不同，但肌肉所承受的压力是一样的。所以如果你有一车库的装备，不妨在时间仓促或精力旺盛时，快速完成一组训练，但别忘了热身哦。
“就阻力训练而言，零食式运动或许能达到完整训练相差无几的锻炼效果。”马丁·吉巴拉博士表示，每当他无法抽空前往健身房时，他就会用这个方法来让自己保持身材。就提升力量而言，只要运动总量相同，不管是一次完成整个举重训练流程，还是在一天之内分多次完成，对人体都没有什么差别。
怎样进行零食式运动，让自己保持健康
为了保持或增进肌肉力量和线条，请在时间允许的范围内，选择最高效的训练方式。耐克签约明星教练乔·霍尔德（Joe Holder）也极力推崇零食式运动，在他看来，这种训练方式的有两个要点。
第一：相比于长时间，你要短时间内更卖力地训练。当你全力以赴的时候，你会动用更多快肌纤维来完成冲刺、跳跃或奥林匹克举重等快速的力量型运动。吉巴拉博士表示，只要做到这点，你就可以在一小段时间里获得长时间训练的同等负荷。
乔·霍尔德教练举例道：“假如你打算在健身房完成 3 组俯卧撑，每组做 10 个，却因故无法前往。与其在当天分 3 次做完，不如在时间允许的情况下，竭尽全力多做几组，能做几个做几个，务必保持标准姿势。另一种提高运动强度的方法，就是放慢每个重复动作，以便延长肌肉处在张力下的时间。这种通过增长肌肉用力时间的方法来锻炼肌肉。
第二：练习复杂的动作。比如原地高抬腿跑、蜘蛛人俯卧撑或深蹲推举等。这些动作能一次动用多个肌肉群，让你的超短版训练计划发挥最大功效。霍尔德教练表示：“这不仅能一次锻炼身体更多部位，加快心率的效果也比只锻炼一个部位的肌肉时更好，更有助于新陈代谢。”
再来点甜头
尽管零食式运动的内啡肽分泌量不及长时间运动，霍尔德教练相信有规律地做短时间运动仍有一项重要优势：它能改变精神状态。霍尔德教练指出：“好的小习惯在心理层面发挥正向的作用，才是关键所在。”以他个人为例，他醒来后的第一件事情，就是做零食式运动：“我每天都尽自己最大的努力过美好的一天，而美好的一天就从 5 分钟的运动开始。”
你也可以为自己做同样的事，毕竟在日常生活中融入这 2 种训练方式并非难事。在正餐之外来点营养零食，能满足身体对多种营养的需求；而零食式运动也能起到类似的作用，尤其是在你时间有限的时候。