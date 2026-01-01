XS S M L XL XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall XXL XXL Tall 3XL 3XL Tall 4XL XXS (00) XS (0–2) S (4–6) M (8–10) M Tall L (12–14) L Tall XL (16–18) XL Tall XXL (20–22) XXL Tall