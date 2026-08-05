Qué llevar a la universidad: la guía de Nike

Irse a la universidad es un gran hito, pero hacer que toda tu vida quepa en unas cuantas maletas (y en el armario de verdad pequeño de un dormitorio) puede sentirse como un triunfo en sí mismo.

El secreto está en llevar equipo que pase sin problemas de una clase a las 8 de la mañana a una sesión de estudio a altas horas de la noche, pasando por entrenamientos en el gimnasio y el almuerzo con amigos.

Esta guía incluye los productos esenciales de Nike para el dormitorio universitario que vale la pena llevar contigo, como ropa con estilo, tenis y una mochila en la que quepa todo lo que necesitas para el día.