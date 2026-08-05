Qué llevar a la universidad: la guía de Nike
Guía de compra
Desde el día de la mudanza hasta la semana de exámenes finales, este es el equipo de Nike que vale la pena empacar: ropa, tenis y una bolsa diseñada para todo lo que la universidad te ponga enfrente.
Irse a la universidad es un gran hito, pero hacer que toda tu vida quepa en unas cuantas maletas (y en el armario de verdad pequeño de un dormitorio) puede sentirse como un triunfo en sí mismo.
El secreto está en llevar equipo que pase sin problemas de una clase a las 8 de la mañana a una sesión de estudio a altas horas de la noche, pasando por entrenamientos en el gimnasio y el almuerzo con amigos.
Esta guía incluye los productos esenciales de Nike para el dormitorio universitario que vale la pena llevar contigo, como ropa con estilo, tenis y una mochila en la que quepa todo lo que necesitas para el día.
Puntos clave
- Selección de prendas clave: chaleco de golf con cuello en V Nike, shorts de tiro medio para mujer Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, sudadera con gorro de tejido Fleece de cierre completo para hombre Nike Club, pants para usar con tenis para hombre Nike Sportswear Club, playera de manga corta Oxford con botones para hombre Nike Club y playera para hombre Nike Sportswear Premium Essentials
- Selección de calzado clave: Air Max 90, Tennis Classic CS y Air Zoom Pegasus
- Las mejores bolsas para la universidad: mochila Heritage Backpack 2.0, mochila Commute, bolsa tote Heritage y maleta duffel Brasilia
- Varias de las opciones recomendadas incluyen telas de alto rendimiento, ideales para los días activos en la universidad.
- Todos los estilos están disponibles en tallas para hombre y mujer.
Qué ropa llevar a la universidad
Cuando se trata de elegir los mejores productos de ropa para llevar a la universidad, es importante considerar cuatro categorías principales: prendas exteriores, playeras, partes de abajo y ropa deportiva. A continuación, te explicamos los siguientes elementos imprescindibles para hombre y mujer.
Para mujer:
- Chaleco de golf de cuello en V para mujer Nike
Los chalecos son una excelente adición a cualquier guardarropa, ya que son una prenda increíble para vestir en capas. Cuando tienes prisa por llegar a una clase temprano en la mañana, ponerte este chaleco sobre una playera blanca básica eleva tu look, pasando de “me acabo de levantar” a una estética mucho más cuidada y planeada.
Sin mencionar que los salones de clases y los dormitorios universitarios son famosos por ser muy fríos. Pero ponerte una sudadera muy gruesa puede hacer que mueras de calor en el segundo en que salgas. Este chaleco te mantendrá cómodo sin importar la temperatura que haga adentro o afuera.
- Shorts de tiro medio para mujer Nike Sportswear Chill Knit
Estos shorts de tejido Knit inspirados en el básquetbol son el atuendo perfecto cuando se combinan con el chaleco de tejido Knit anterior. ¿Cómodos y con estilo? ¿Qué más puedes pedir? Se destacan por un diseño de malla de tejido de punto abierto y una cómoda pretina en tela de canalé, lo que los convierte en tus shorts atléticos favoritos para el gimnasio y para caminar entre clases.
- Nike Astrograbber para mujer
Estos son unos tenis elegantes de perfil bajo que cierran la brecha entre el atletismo vintage y la moda urbana moderna. Vienen en una gran variedad de combinaciones de colores (como negro, verde, azul, rojo y rosa), así que hay una opción ideal para todos.
Combínalos con unos pantalones de denim holgados o con ropa deportiva para ir a clases, tener sesiones de estudio, entrenamientos cross training, salidas nocturnas y mucho más. Los tenis vienen en tres opciones de tela igualmente elegantes: tela, cueroy gamuza.
Para hombre:
- Sudadera con gorro de tejido Fleece de cierre completo para hombre Nike Club
Una capa imprescindible para los salones de clases fríos y las sesiones de estudio a altas horas de la noche. Esta sudadera con gorro de tejido Fleece es la mezcla perfecta de comodidad y estilo que te durará por muchos años. De hecho, las sudaderas baratas suelen verse desgastadas y flojas después de usarlas y lavarlas unas cuantas veces. Pero la tela de esta sudadera con capucha mantiene su forma, lo que garantiza que te veas bien para la clase, incluso cuando acabas de pasar la noche en vela.
- Pants sneaker para hombre Nike Sportswear Club
Estos pants son una alternativa con mucho estilo a los típicos pantalones deportivos, ya que cambian el tejido Fleece pesado por una lona de algodón de densidad media premium y muy duradera. Cuentan con un ajuste cropped holgado que combina a la perfección con todo lo que ya tienes en tu guardarropa. Su pretina elástica ofrece mayor comodidad.
- Camisa de manga corta Oxford para hombre Nike Club
Esta camisa es la prenda definitiva para "elevar" tu guardarropa. Te permite cambiar tus playeras casuales por un look elegante y profesional sin sacrificar la comodidad y el toque deportivo que te encantan. Úsala cuando necesites atrapar las miradas o causar una buena primera impresión, como para una presentación en clase o una feria de empleo. También es una gran opción para salir con tus amistades.
- Playera para hombre Nike Sportswear Premium Essentials
Esta playera es la prenda básica definitiva para tu guardarropa. No es una camiseta interior ligera cualquiera. Está confeccionada con algodón de alta densidad que es estructurado pero suave, perfecta para usarla sola con jeans, pants cargo o pantalones deportivos o en capas debajo de sobrecamisas o chamarras.
Y lo mejor de todo... Esta playera está confeccionada con alrededor de un 75% de fibras de algodón orgánico.
Qué tenis llevar a la universidad
Aquí tienes una guía con los mejores tenis para estudiantes universitarios, ya sea para ir a clases, entrenar, recorrer el campus o salir con amistades.
- Nike Air Max 90
Los Nike Air Max 90 son unos tenis ideales para el día a día. Su diseño clásico y versátil combina tanto con joggers como con un atuendo más arreglado. A diferencia de los tenis de lona con suela plana, que pueden ofrecer menos soporte, los Air Max 90 brindan una estructura más firme y una mayor amortiguación. Están disponibles en modelos para hombre y para mujer, así como en colores como gris, negro, blanco y rosa.
- Nike Tennis Classic
Estos tenis de corte low ofrecen una estética limpia y natural que los convierte en la opción minimalista por excelencia para la vida universitaria y las salidas con un estilo casual elegante. Caminar de un extremo al otro del campus requiere un calzado cómodo, pero también con estilo, y los Tennis Classic te permiten correr de una clase a otra o salir con amigos con unos tenis que realzan incluso una combinación sencilla de playera y jeans. Están disponibles en modelos para hombre y para mujer, así como en colores como blanco, rosa y verde.
- Nike Pegasus 42
Los Nike Pegasus 42 son unos tenis de entrenamiento confiables y versátiles que se adaptan perfectamente al ritmo de vida activo de cualquier estudiante. La vida universitaria exige un calzado que funcione para todo, y los Pegasus 42 están listos para acompañarte desde un entrenamiento de fuerza en el gimnasio hasta un trote por el campus o una caminata hacia esa clase que está al otro lado de la universidad Están disponibles en modelos para hombre y para mujer, así como en colores como rosa, verde, blanco, azul y negro.
Qué bolsa llevar a la universidad
La mejor mochila para la universidad depende de lo que necesites llevar contigo. ¿Pasarás todo el día en el campus y necesitas cargar una laptop, varios libros de texto, snacks y un cambio de ropa para el gimnasio? ¿O solo necesitas espacio para tu laptop y algunos objetos personales? Esto es lo que debes considerar al elegir una bolsa.
- Mochila Nike Heritage 2.0
Con una capacidad de 23 litros, esta mochila es una excelente opción para el día a día en la universidad, diseñada para mantener tus artículos esenciales seguros desde la primera clase de la mañana hasta las sesiones de estudio por la noche. Es una de las mejores mochilas para laptop gracias a su compartimento acolchado, compatible con laptops de hasta 15 pulgadas, que mantiene el equipo separado del resto de tus pertenencias para protegerlo de golpes y rayones.
Además del compartimento para la laptop, cuenta con un amplio compartimento principal, dos bolsillos con cierre para accesorios, un bolsillo lateral y una funda de malla elástica para llevar una botella de agua También incorpora correas para los hombros acolchadas y ajustables que distribuyen el peso de los libros de forma más uniforme para que puedas caminar cómodamente entre clases.
- Mochila Nike Commute
Con una capacidad de 25 litros, esta mochila es ideal para estudiantes con trayectos largos o que necesitan cargar equipo pesado durante todo el día. También incluye un compartimento independiente para laptops de hasta 15 pulgadas. Además, cuenta con:
- Un bolsillo superior con cierre para guardar por separado el teléfono, los lentes de sol o los auriculares - Un bolsillo frontal con cierre para cargadores, calculadoras y bolígrafos
- Un bolsillo lateral expandible que se abre para llevar una botella de agua y vuelve a cerrarse cuando no la necesitas, conservando un perfil estilizado
Uno de sus detalles más prácticos es una pequeña bolsa desmontable donde puedes guardar el pase del transporte, las llaves o las tarjetas de crédito para tenerlas siempre a la mano sin necesidad de buscar dentro de la mochila.
- Bolsa Nike Heritage
Con sus llamativos gráficos, esta bolsa tote logra el equilibrio perfecto entre una bolsa para el día a día en el campus y un accesorio con estilo para el fin de semana. Su compartimento principal de 22 litros ofrece espacio suficiente para llevar todo lo esencial e incorpora un bolsillo para mantener organizados tus accesorios tecnológicos. Además, incluye un gancho para llaves que evita que se pierdan dentro de la bolsa. Como está confeccionada con poliéster reciclado, también es una opción que te hará sentir bien cada vez que la lleves contigo por el campus.
- Maleta duffel Nike Brasilia
Aunque esta maleta duffel de 40 litros no está pensada para usarse todos los días como mochila, es perfecta para transportar tu equipo de entrenamiento, hacer escapadas de fin de semana o emprender viajes improvisados por carretera.
Si la llevas a entrenar, su compartimento lateral ventilado es ideal para guardar los tenis o la ropa húmeda y sudada separados del resto de tus prendas limpias. ¿Vas a hacer un viaje de fin de semana? Puedes llevar fácilmente varios suéteres voluminosos, un neceser y un par de tenis adicionales. Además, el bolsillo lateral de malla es práctico para guardar tu botella de agua.
Está confeccionada con un material resistente, por lo que puedes dejarla en el locker del gimnasio o colocarla en el piso sin preocuparte por dañar la bolsa o los objetos que llevas dentro.
La lista definitiva de Nike para llevar a la universidad
- Ropa: chaleco de golf con cuello en V Nike, shorts de tiro medio para mujer Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, sudadera con gorro de tejido Fleece de cierre completo para hombre Nike Club, pants sneaker para hombre Nike Sportswear Club, camisa de manga corta Oxford para hombre Nike Club, playera para hombre Nike Sportswear Premium Essentials
- Tenis: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Bolsas: mochila Heritage Backpack 2.0, mochila Commute, bolsa tote Heritage, maleta duffel Brasilia
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué debo llevar a la universidad?
Lo que necesitas llevar a la universidad depende de factores como qué tan lejos queda de casa, cómo es tu dormitorio y qué materias cursarás. Pero hay artículos esenciales que no pueden faltar, como ropa, tenis y bolsas para tu día a día dentro y fuera del campus.
¿Qué ropa Nike vale la pena llevar a la universidad?
Los básicos para un guardarropa universitario incluyen ropa (como prendas exteriores, playeras, pants y ropa deportiva) y tenis para entrenar y para el uso diario. Te conviene llevar prendas básicas, como playeras, que puedas combinar fácilmente con cualquier look; pants cómodos y con estilo; y prendas exteriores, como chalecos y sudaderas, para no pasar frío.
¿Cuál es la mejor mochila Nike para estudiantes universitarios?
La mejor bolsa para la universidad depende de todo lo que necesites llevar contigo. Si buscas una mochila estándar para transportar tu laptop, algunos libros de texto y artículos personales, la Nike Heritage Backpack 2.0 es una excelente opción. Si necesitas mayor capacidad, la mocila Nike Commute es una gran alternativa. Pero si solo estarás unas horas en el campus, la bolsa tote Nike Heritage puede ser la opción ideal.
¿Cuáles son los mejores tenis Nike para la universidad?
Entre los mejores tenis para la universidad están los Air Max 90, los Tennis Classic y los Air Zoom Pegasus. Los dos primeros ofrecen una combinación de estilo y comodidad que queda bien con prácticamente cualquier outfit. Los Air Zoom Pegasus son la opción ideal para entrenar, correr, levantar pesas y mucho más.
¿Cuál es la mejor bolsa Nike para ir al gimnasio en la universidad?
La maleta duffel Brasilia es una excelente opción para el gimnasio. Su capacidad de 40 litros te permite llevar todo tu equipo de entrenamiento, además de un cambio de ropa. También cuenta con un compartimento lateral ventilado para mantener separados los shorts y las playeras sudados del resto de tus pertenencias después de entrenar. Además, incorpora un bolsillo lateral de malla para llevar tu botella de agua.
¿Qué ropa Nike es adecuada tanto para la clase como para el gimnasio?
Las siguientes opciones son adecuadas tanto para la clase como para el gimnasio. ¡Conoce más sobre ellas arriba!
- Shorts de tiro medio para mujer Nike Sportswear Chill Knit
- Sudadera con gorro de tejido Fleece de cierre completo para hombre Nike Club
- Pants sneaker para hombre Nike Sportswear Club
- Playera para hombre Nike Sportswear Premium Essentials
- Nike Pegasus 42