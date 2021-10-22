Por encima de las nubes: canchas en los techos de Hong Kong
Innovación
Un caso de estudio sobre cómo el diseño innovador puede conectar generaciones, empoderar comunidades y ayudar a que el deporte sea más inclusivo.
"Prueba de concepto" es una serie en la que presentamos increíbles innovaciones en el deporte, el bienestar y las capacidades.
En el momento de decidir qué estudiar, Melody Siu enfrentó un pequeño problema: amaba la ciencia tanto como el arte. Finalmente, escogió ambos. "Cuando piensas en un futuro que [combine] estas dos disciplinas, es natural imaginar algo como la arquitectura", explica sobre su camino profesional.
Hoy, como diseñadora arquitectónica sénior en el estudio de diseño One Bite de Hong Kong, Melody une el arte y la ciencia a diario. A su escritorio puede llegar cualquier tipo de proyecto de espacio público, desde casas de té serenas hasta lobbies de hoteles agitados pasando por canchas de básquetbol en los techos de las múltiples urbanizaciones de viviendas públicas de la región.
Cada trabajo conlleva un grupo particular de consideraciones, así que la primera vez que Melody y su equipo asumieron el rediseño de una cancha de básquetbol, tuvieron que aprender cómo hacerlo. Al haber completado cuatro proyectos de tal envergadura, identificaron algunas reglas de oro funcionales. Toma esto como el playbook de un diseñador de canchas deportivas:
- Diseñar para durar. Cuando se trata de espacios públicos, la estética no significa mucho si no se considera que el resultado debe ofrecer una larga duración. "Debes elegir el color base adecuado para la cancha para que no se raye ni marque muy fácilmente", dice Melody.
- Utilizar el espacio limitado de manera eficiente. El básquetbol es tan popular en Hong Kong que los jugadores a menudo deben esperar hasta una hora para poder participar en un partido informal. Cuantas más canchas se puedan diseñar dentro del plano del sitio, más personas podrán jugar.
- Asociarse con las comunidades. Para poder aprovechar al máximo las canchas deportivas, se deben diseñar de acuerdo a las especificaciones correctas. Como, al empezar estos proyectos, Melody y su equipo no eran expertos en básquetbol, buscaron colaboradores dentro de la comunidad.
- Trabajar con lo que tienes. Remodelar una estructura ya existente es un desafío completamente diferente a empezar algo desde cero. La capacidad de solucionar problemas de manera creativa y aceptar las limitaciones se vuelve fundamental.
Mira el video para conocer cómo los diseñadores, atletas y amantes del básquetbol trabajan juntos para revitalizar las canchas públicas de todo Hong Kong. Revisa el resumen de sus proyectos recientes incluidos a continuación. De hecho, estos sitios también fueron grandes lugares para tomar fotografías de básquetbol.
Cancha Kai Yip: el poder de la colaboración
Estén dentro o fuera de la cancha, los equipos son los ganadores. El primer proyecto de renovación unió a Melody y su equipo de One Bite con otros diseñadores en SLAB, una comunidad para amantes del básquetbol de Hong Kong. Juntos y de manera eficiente, dividieron y conquistaron las responsabilidades: SLAB estableció las pautas visuales con gráficos y colores inspirados en la silueta nocturna de la ciudad y asumió la labor del diseño de la cancha principal, mientras One Bite llevó esas señales visuales a un área de juego al aire libre y se encargó de la gerencia de proyectos de reparaciones prácticas de elementos como una cubierta que permita a los atletas seguir jugando durante la temporada de lluvias. El resultado es una obra de arte funcional que es más que la suma de las partes.
Cancha Tsing Yi: orgullo local
"En Hong Kong, [las canchas] son generalmente rojas y verdes, muy típicas y monótonas", comenta Melody sobre la pintura estándar que se usa en la gran mayoría de las áreas públicas de juego. Eso es lo que hace que el reducto tecnicolor de Tsing Yi sea más llamativo. Aunque esta fue una actualización estética relativamente sencilla, apunta a generar un gran impacto a través del lenguaje de diseño hiperlocal: las formas evocan la topografía de la isla Tsing Yi y la paleta de colores se inspira en un afamado pez local. "Espero que los residentes tengan una sensación de identidad, propiedad e incluso orgullo", dice Melody mientras reflexiona sobre el hecho de que el diseño sea visible desde las ventanas de los apartamentos que rodean el área.
Cancha Siu Hei: las conexiones importan
Cuando el equipo de One Bite evalúo por primera vez este espacio, no solo encontraron la instalación de niveles divididos en ruinas, sino que también notaron que estaba desconectada, con barreras que separaban las canchas de la parte superior de las de la parte inferior. El primer asunto a tratar fue una transformación funcional que abriera el espacio con un área para sentarse estilo graderías y que permitiera la libre circulación de los usuarios. A partir de allí, se enfocaron en transformar el lugar en un espacio multiuso y multigeneracional. Como la cancha está ubicada sobre una vivienda pública que alberga una gran variedad de grupos etarios e intereses, el equipo de diseño aprovechó al máximo el espacio al incluir un sendero para caminar, llantas para trepar, canchas de básquetbol e incluso un área de "juego libre" para alentar los movimientos creativos en los niños. Para asegurarse de que el marcado de la cancha fuera perfecto y apto para el juego reglamentario, Melody y su equipo buscaron los aportes de la liga local, la Hong Kong Playground Association, para obtener contribuciones en ese aspecto.
Cancha Ming Tak: en apoyo de que las chicas jueguen
Encontrar un momento libre en las ocupadísimas canchas de básquetbol de Hong Kong es difícil para cualquiera, especialmente para las jugadoras mujeres, que no siempre son bienvenidas o tomadas en serio. En un trabajo conjunto con socios comunitarios, el equipo One Bite tuvo la intención de establecer un espacio inclusivo para atletas de todos los géneros donde pudieran practicar básquetbol y sentirse como en casa. "El tema prioriza a las chicas", comenta Melody sobre la estrategia creativa que utilizó su equipo en Ming Tak. "Esperamos crear un espacio seguro para atletas, especialmente para mujeres, donde puedan disfrutar los deportes sin preocupaciones". Esos valores se reflejan en el rediseño, incluido el gradiente de color que representa el espectro no binario de las identidades de género y el llamativo gráfico de la "W" (por mujer en inglés) en el centro de una de las canchas, una indicación de que las mujeres tienen la prioridad aquí.
¿Todo listo para jugar? Desde que se escribió este artículo, las canchas públicas han permanecido cerradas de manera intermitente debido a la pandemia, pero te mostramos una vista panorámica del lugar donde se encuentran estas cuatro canchas en Hong Kong para que puedas buscarlas cuando sea seguro hacerlo.
¡Actualización! Nike se asoció recientemente con organizaciones locales para renovar otra cancha comunitaria de Hong Kong, que se ve como un lugar increíble donde jugar y está construida con 20 mil pares de calzados deportivos usados gracias al programa de reciclado de Nike Grind. Entérate más sobre la cancha Shek Lei Grind en las noticias de Nike.
Video: Azsa West
Guión: Brinkley Fox
Fotografía: Victor Cheng