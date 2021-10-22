Por encima de las nubes: canchas en los techos de Hong Kong

En el momento de decidir qué estudiar, Melody Siu enfrentó un pequeño problema: amaba la ciencia tanto como el arte. Finalmente, escogió ambos. "Cuando piensas en un futuro que [combine] estas dos disciplinas, es natural imaginar algo como la arquitectura", explica sobre su camino profesional.



Hoy, como diseñadora arquitectónica sénior en el estudio de diseño One Bite de Hong Kong, Melody une el arte y la ciencia a diario. A su escritorio puede llegar cualquier tipo de proyecto de espacio público, desde casas de té serenas hasta lobbies de hoteles agitados pasando por canchas de básquetbol en los techos de las múltiples urbanizaciones de viviendas públicas de la región.



Cada trabajo conlleva un grupo particular de consideraciones, así que la primera vez que Melody y su equipo asumieron el rediseño de una cancha de básquetbol, tuvieron que aprender cómo hacerlo. Al haber completado cuatro proyectos de tal envergadura, identificaron algunas reglas de oro funcionales. Toma esto como el playbook de un diseñador de canchas deportivas:



Diseñar para durar. Cuando se trata de espacios públicos, la estética no significa mucho si no se considera que el resultado debe ofrecer una larga duración. "Debes elegir el color base adecuado para la cancha para que no se raye ni marque muy fácilmente", dice Melody.





Cuando se trata de espacios públicos, la estética no significa mucho si no se considera que el resultado debe ofrecer una larga duración. "Debes elegir el color base adecuado para la cancha para que no se raye ni marque muy fácilmente", dice Melody. Utilizar el espacio limitado de manera eficiente. El básquetbol es tan popular en Hong Kong que los jugadores a menudo deben esperar hasta una hora para poder participar en un partido informal. Cuantas más canchas se puedan diseñar dentro del plano del sitio, más personas podrán jugar.





El básquetbol es tan popular en Hong Kong que los jugadores a menudo deben esperar hasta una hora para poder participar en un partido informal. Cuantas más canchas se puedan diseñar dentro del plano del sitio, más personas podrán jugar. Asociarse con las comunidades. Para poder aprovechar al máximo las canchas deportivas, se deben diseñar de acuerdo a las especificaciones correctas. Como, al empezar estos proyectos, Melody y su equipo no eran expertos en básquetbol, buscaron colaboradores dentro de la comunidad.





Para poder aprovechar al máximo las canchas deportivas, se deben diseñar de acuerdo a las especificaciones correctas. Como, al empezar estos proyectos, Melody y su equipo no eran expertos en básquetbol, buscaron colaboradores dentro de la comunidad. Trabajar con lo que tienes. Remodelar una estructura ya existente es un desafío completamente diferente a empezar algo desde cero. La capacidad de solucionar problemas de manera creativa y aceptar las limitaciones se vuelve fundamental.



Mira el video para conocer cómo los diseñadores, atletas y amantes del básquetbol trabajan juntos para revitalizar las canchas públicas de todo Hong Kong. Revisa el resumen de sus proyectos recientes incluidos a continuación. De hecho, estos sitios también fueron grandes lugares para tomar fotografías de básquetbol.