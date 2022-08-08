Cómo elegir plantillas ortopédicas según los podólogos

Cómo elegir plantillas ortopédicas según los médicos podiatras
Guía de compra
¿Buscas plantillas ortopédicas o amortiguación adicional en tu calzado? Aquí te contamos qué dicen los médicos podiatras si tu plan es usar plantillas ortopédicas.
Un calzado con soporte y buen ajuste que esté en buenas condiciones puede hacer mucho para mantener tu pie amortiguado y cómodo. Pero si aun así quieres un nivel adicional de soporte, las plantillas ortopédicas podrían ser una posible solución.
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"Una plantilla ortopédica para calzado es un dispositivo diseñado para ayudar a brindar un soporte y amortiguación adecuados en el pie con el fin de minimizar la sobreexigencia de pie y tobillo", dijo Mark J. Mendeszoon, médico podiatra, miembro del Colegio americano de cirujanos de pie y tobillo (F.A.C.F.A.S.).
Muchas plantillas ortopédicas se pueden comprar directamente en una farmacia o tienda de running. Sin embargo, también puedes acudir a un podiatra para hacer tus plantillas a medida para tu pie.
"Estos dispositivos se desarrollan teniendo en cuenta las necesidades y la estructura del pie específicas de un paciente. Se pueden elaborar en una gran variedad de materiales, estilos, grosores y largos, entre otras características", explicó Alex Kor, médico podiatra, maestro en ciencias.
Te contamos todo lo que Mendeszoon y Kor nos cuentan para aprender sobre las plantillas ortopédicas.
Si estás pensando en usar plantillas para mitigar el dolor o las lesiones del pie, asegúrate de hablar primero con tu médico para entender qué puede ser mejor para ti.
¿Qué hacen las plantillas ortopédicas?
Existen muchos motivos por los que te puede interesar probar plantillas ortopédicas, como intentar aliviar algún tipo de incomodidad o dolor en el pie, el tobillo o la parte inferior de la pierna.
"Las plantillas ortopédicas pueden ayudar a lidiar con trastornos como la fascitis plantar, el pie plano con problemas de tendón, el arco plantar alto con problemas de amortiguación, el síndrome de estrés medial de la tibia, los dedos en martillo, juanetes y otros problemas generados por acción mecánica que pueden sufrir los pies y las piernas", dijo Mendeszoon.
Según Kor, las plantillas ortopédicas pueden ser útiles para las personas que tengan los siguientes tipos de trastornos del pie:
- Fascitis plantar: "La fascitis plantar es una inflamación de un ligamento de la parte baja del arco y talón que tiende a ser sobreexigido", dijo Kor. "Esta sobreexigencia generalmente es el resultado de muchos factores, como la estructura y la forma del pie, el peso que carga, el nivel de actividad, el calzado, etc.".
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- Pie plano: "El pie plano no tiene arco o está significativamente disminuido en el interior del pie", explicó Kor. "La mayoría de los pies planos, al caminar, trepar, correr, etc., funcionan en una posición tendiente a la pronación. La estructura del pie puede ser rígida o flexible".
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- Pie neutral: "El pie neutral es un tipo de pie más recto", explicó Kor. En otras palabras, un pie neutral no tienen un arco plantar alto ni bajo.
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- Arco plantar alto: "La estructura del arco plantar alto normalmente no distribuye de manera pareja el peso, lo que significa que la almohadilla y el talón del pie reciben fricción, presión y peso excesivos", explicó Kor. "Además, esta estructura del pie tiene una mayor propensión a sufrir esguinces de tobillo".
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Tipos de plantillas ortopédicas
Con tantos causantes posibles para el dolor de pie y tantos tipos de plantillas disponibles, puede ser difícil determinar cuál es la adecuada para ti.
Para simplificar las cosas, existen tres tipos principales de plantillas: de volumen alto (máxima amortiguación), de volumen medio (amortiguación moderada) y de volumen bajo (mínima amortiguación). Según Mendeszoon, se dividen de esta manera:
- Plantillas de volumen alto: por lo general se usan con el calzado con agujetas, como la bota de senderismo o el calzado de running.
- Plantillas de volumen medio: por lo general se usan con el calzado que no tiene tanto espacio y soporte como el que tiene agujetas, como el calzado de uso diario y el calzado deportivo de perfil bajo.
- Plantillas de volumen bajo: por lo general se usan con el calzado de vestir o el mocasín.
Cómo elegir la plantilla ortopédica para tu pie
Aunque es mejor recurrir a tu médico para que te ayude a tratar el dolor de pie o la incomodidad, también puedes obtener más información sobre las opciones de plantillas de venta directa. Para ello, habla con un especialista en una tienda de running.
"Para elegir una plantilla ortopédica de venta directa adecuada, solicita el asesoramiento de un profesional del calzado de running o un especialista en calzado. Por lo general, conocen bien el tema y recibieron capacitación", dijo Mendeszoon.
Un especialista en calzado te puede ayudar a determinar qué tipo de pie tienes: plano, neutral o con arco plantar alto. Luego de tener eso resuelto, es importante saber cómo colocar la plantilla correctamente dentro del calzado.
"Al colocar una plantilla, es fundamental retirar la plantilla original y colocar la de venta directa o la ortopédica hecha a medida de manera correcta para que se ajuste bien al calzado", explicó Mendeszoon.
Si se deja la plantilla original y se agrega la nueva, se puede sentir amontonado. "Esto por lo general hará que no haya suficiente espacio vertical para el pie del paciente", dijo Kor. "Los dedos de los pies, especialmente los dedos martillo, pueden doler".
Cinco consejos para elegir la plantilla ortopédica adecuada
1.Conoce tu número de calzado y tu tipo de pie
La clave para encontrar la plantilla adecuada es conocer las medidas y la forma de tu pie.
"Una vez que conozcas tu número de calzado y tu tipo de pie, se te podrá guiar hacia una plantilla con el diseño adecuado", dijo Mendeszoon. "Muchas compañías de plantillas de venta directa las fabrican en diferentes tipos: específicas para el arco plantar alto, el pie plano o el pie neutral".
Para el pie plano, Mendeszoon recomendó utilizar un calzado de estabilidad y control de movimiento con una plantilla de volumen alto o medio.
En cuanto al pie neutral, indicó que quienes tienen este tipo de pie generalmente no sufren problemas tan notorios como quienes tienen pie plano o arco plantar alto. "Por lo tanto, una plantilla de volumen medio o bajo con el calzado adecuado puede brindar grandes beneficios", agregó Mendeszoon.
Por último, Mendeszoon indicó que las personas con un arco plantar alto generalmente se benefician con una plantilla que aporte amortiguación. "Las plantillas de volumen bajo y control mínimo serán la mejor opción para este tipo de pies", dijo.
2.Prueba las plantillas antes de comprarlas
Probar la plantilla antes de comprarla es una manera fácil de asegurarte de no perder tiempo y dinero cuando elijas una nueva plantilla ortopédica.
"Independientemente del dispositivo que te recomienden comprar, tienes que probarlo antes de comprarlo", dijo Kor. "No compres estos dispositivos en línea sin probártelos o sin conocer la política de devolución".
3.Asegúrate de que la plantilla se ajuste correctamente a tu calzado
Para asegurarte de que la plantilla sea adecuada desde un principio, existen algunas cosas a las que debes prestar atención en cuanto a ajuste.
"Debería quedar un espacio amplio para que el pie entre cómodo sin que los dedos se sientan apretados, el pie se entumezca o los talones sobresalgan del calzado", dijo Mendeszoon.
4.Dale un tiempo para amoldarse
"Normalmente, dedicar la primera semana a caminar y usar las plantillas para las actividades diarias permitirá que tu cuerpo se adapte a la nueva biomecánica del pie y que los músculos, las articulaciones y los tendones se acostumbren", dijo Mendeszoon.
Y eso no significa ponerlas en el calzado para tu siguiente entrenamiento intenso. "Evita colocar la plantilla en el calzado y lanzarte a un entrenamiento largo y duro, ya que esto puede generar más problemas", agregó Mendeszoon.
Las plantillas y los dispositivos ortopédicos cambian la biomecánica de las extremidades inferiores del cuerpo. "Por lo tanto, tus articulaciones, músculos y tendones necesitarán un tiempo para adaptarse a ellas", dijo Mendeszoon.
5.Reemplaza tus plantillas luego de 12 meses de uso
Después de encontrar las plantillas perfectas para ti, asegúrate de renovarlas.
"Normalmente, las plantillas de venta directa tendrán una vida útil máxima de 12 meses si se usan todos los días para actividades deportivas o normales", dijo Mendeszoon.
Por otro lado, la vida útil de un dispositivo ortopédico hecho a medida depende del nivel de actividad, tipo de cuerpo y tipo de dispositivo del paciente. Una buena plantilla ortopédica hecha a medida para un calzado deportivo debería durar un promedio de entre dos a cinco años.
"Las plantillas ortopédicas pueden cambiar, tal como lo hacen los lentes y las prescripciones", dijo Mendeszoon. "Con el tiempo, el pie de cualquier persona cambia y es probable que quienes usen dispositivos ortopédicos por un largo período de tiempo no tengan dolor, pero la funcionalidad del dispositivo hecho a medida puede dejar de ser efectiva".
Texto: Emily Shiffer