Todo lo que necesitas saber sobre el mejor tapete de yoga de Nike

Todo lo que necesitas saber sobre el mejor tapete de yoga Nike
Guía de compra
Desenrolla este tapete ligero y antideslizante para tu práctica de yoga o entrenamiento en casa.
Uno de los beneficios del yoga es que se puede practicar casi en cualquier lugar con muy poco equipo. Solo tienes que encontrar un espacio tranquilo y silencioso, desenrollar tu tapete y tendrás lo que necesitas para empezar.
Para aprovechar al máximo tu sesión, busca un tapete de yoga que pueda resistir todas las facetas de tu práctica. El mejor tapete de yoga debe ofrecer mucha tracción y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente ligero como para cargarlo cómodamente hacia el estudio o de viaje.
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El mejor tapete de yoga Nike: Nike Mastery
El tapete de yoga Nike Mastery está diseñado para ofrecer una base de apoyo para cualquier clase de yoga en cualquier lugar: en casa, en el parque o en el estudio. El tapete tiene 5 milímetros de grosor y está fabricado con goma natural que ofrece una superficie adherente y antideslizante.
También tiene una confección antiolor para mantener un olor fresco. (Nota: Revisa siempre las instrucciones de cuidado antes de limpiar un tapete de yoga. La mejor manera de limpiar tu tapete de yoga Nike Mastery es con un limpiador de manchas).
Con un peso de 1.5 kg, su confección ligera hace que el tapete sea fácil de transportar. Y, una vez que lo extiendes, mide 68.5 cm por 200 cm.
Cada tapete Nike Mastery está fabricado con al menos un 20 por ciento de material reciclado, y es una mezcla de elastómero termoplástico (TPE) y goma de piedra natural (lea más sobre los materiales comunes de los tapetes de yoga más adelante). El material TPE ayuda a reducir los olores y reduce el peso, mientras que la goma natural lo mantiene fresco bajo las palmas de las manos e incorpora un agarre extra.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor grosor para un tapete de yoga?
Los tapetes de yoga varían en grosor y suelen tener entre 2 y 6 milímetros de espesor.
- Los tapetes delgados (de 2 a 3 milímetros) proporcionan un contacto estrecho con el suelo, lo que puede facilitar la estabilidad durante las secuencias de equilibrio. Sin embargo, los tapetes delgados no ofrecen mucha amortiguación.
- Los tapetes gruesos (de 6 milímetros o más) proporcionan una amplia amortiguación, lo que los hace ideales para las posturas en las que no debes estar de pie que no requieren mucho equilibrio o para las personas que pueden desear una amortiguación adicional para las articulaciones.
- El grosor moderado (4 a 5 milímetros de espesor) funciona para muchas personas porque equilibra la amortiguación con la estabilidad.
¿Cuáles son los mejores materiales para un tapete de yoga?
El tapete de yoga Nike Mastery contiene un 80 por ciento de elastómero termoplástico y un 20 por ciento de goma, y su diseño incluye al menos un 20 por ciento de materiales reciclados.
Los distintos materiales que se encuentran en los tapetes de yoga son diferentes al tacto, y también pueden influir en el rendimiento y la durabilidad del tapete.
- PVC: este plástico pegajoso es un material comúnmente utilizado para los tapetes de yoga debido a su elasticidad y durabilidad. Sin embargo, el PVC está compuesto por ftalatos, que se sabe que tienen efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.
- Goma natural: esta alternativa a los tapetes de yoga sintéticos ofrece agarre y una superficie suave pero estable. Sin embargo, los tapetes de yoga de goma natural pueden ser muy pesados.
- TPE: este material de goma artificial está compuesto por polímeros. Los tapetes de yoga de TPE suelen ser fáciles de limpiar y resistentes a las bacterias, y pueden ser reciclables.
¿Cuál es la mejor manera de limpiar un tapete de yoga?
La mejor manera de limpiar un tapete de yoga es mezclar unas gotas de jabón suave (como el jabón natural para platos) en una botella de spray con agua tibia. Asegúrate siempre de diluir el jabón con agua. A continuación, rocía el tapete y límpialo con un paño de microfibra.
Texto: Hannah Singleton