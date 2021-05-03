La jugadora mexicana de rugby María Pruijn desafía las expectativas

Hemos tenido otros en el pasado, pero este es nuestro lugar de entrenamiento ahora. No es ideal porque de hecho no es un campo diseñado para el rugby. Aquí no tenemos pasto y no hay lockers para nuestras bolsas o equipo, pero es el más barato que encontramos y podemos entrenar aquí todos los días si queremos hacerlo. También está en un área segura con buenas conexiones de transporte. Como un equipo de solo mujeres es importante que nos sintamos seguras cuando salimos y que no tengamos que caminar en la oscuridad por mucho tiempo para llegar al metro. Y la lluvia hoy, bueno... nos gusta ser optimistas. Cuando vamos a un partido y el campo tiene pasto y hay buen clima decimos "¡Esto va a ser muy fácil!" porque entrenamos en condiciones muy por debajo de ese nivel.