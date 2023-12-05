Lograr que las niñas se mantengan enganchadas al deporte

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen el equipo necesario (como sujetadores deportivos y ligas para el cabello) y mantenerlas interesadas.



Los expertos dicen que las niñas tienen un mejor rendimiento físico, mental, emocional y social cuando cuentan con la oportunidad de jugar. Sin embargo, las niñas abandonan los deportes a un ritmo dos veces mayor que los niños. Para las niñas de comunidades urbanas y las niñas de color, las cifras son aún peores.



La buena noticia es que todos podemos poner de nuestra parte para lograr que las niñas hagan deportes y no abandonen. Las niñas necesitan algunas cosas clave para crear una conexión positiva y significativa con el deporte:



Oportunidades para formar parte del equipo, competir, hacer amistades y conectarse con las compañeras y los adultos que las rodean.





para formar parte del equipo, competir, hacer amistades y conectarse con las compañeras y los adultos que las rodean. Los ejemplos son importantes también, como las entrenadoras y las personas que apoyan a las atletas en sus vidas. Las niñas que cuentan con estas cosas suelen continuar jugando a medida que crecen.





son importantes también, como las entrenadoras y las personas que apoyan a las atletas en sus vidas. Las niñas que cuentan con estas cosas suelen continuar jugando a medida que crecen. Por último, para que continúen haciendo deporte y no abandonen, es necesario crearuna cultura deportiva que incluya y celebre a las niñas. Esto comienza con la cultura que creamos en nuestros equipos.



Nike está trabajando con socios comunitarios y expertos para revertir la tendencia de abandono en el deporte. Los adultos en la vida de las niñas pueden ser campeones y aliados en este esfuerzo al crear experiencias positivas para las niñas en la cancha, la pista, el campo de juego y en cualquier otro lugar donde las niñas se ejerciten. Creamos esta guía como un lugar para que todos puedan comenzar. Y si buscas más consejos, consulta estas hojas de consejos.