Las mejores prendas atléticas para niña de Nike

La mejor ropa deportiva para niña de Nike
Guía de compra
Desde equipo deportivo de alto rendimiento hasta prendas muy abrigadas para jugar al aire libre, descubre los mejores looks de ropa deportiva para niñas.
Para la joven atleta o aventurera al aire libre de tu vida, la ropa deportiva para niña Nike tiene características que le harán sentirse de lo mejor. La tecnología absorbente de humedad evita que se acumule el sudor, la tela transpirable mantiene la frescura durante los momentos más intensos y los diseños versátiles sirven tanto para jugar como para estar en clase.
Si quieres comprar shorts, bras deportivos, playeras o sudaderas, sigue leyendo para descubrir la mejor ropa deportiva Nike para niñas de 7 a 15 años.
Playeras absorbentes de humedad Nike para niñas
Tanto para lanzar unas canastas como para jugar en clase de educación física, las playeras Nike ofrecen un ajuste holgado para que no dejen de moverse. Muchas de estas prendas están confeccionadas con la tela Nike Dri-FIT, que ofrece una sensación de frescura en contacto con la piel mientras aleja el sudor.
Descubre una gran variedad de diseños que combinan con su estilo personal. Algunas presentan gráficos divertidos, mientras que otras lucen el clásico Swoosh. Elige una playera de ajuste estándar o de estilo cropped y ancho, que combina bien con leggings o pantalones de tiro alto, a la vez que ofrece una mayor transpirabilidad en los días cálidos.
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Shorts Nike para niña
Desde los de forro de tejido Fleece holgado hasta los de tejido de punto flexible o los shorts de ciclismo elásticos, Nike tiene muchísimas opciones de shorts deportivos.
Elige entre una gran variedad de estilos y largos, como shorts de vóleibol de 7 cm y shorts de básquetbol hasta la rodilla. Elijas el que elijas, estos shorts le proporcionan libertad de movimiento en la pista o el campo y comodidad en casa.
Bras deportivos Nike para niña
Si vas a comprarle su primer bra deportivo, piensa en dar prioridad a la comodidad. Los bras deportivos de la colección Nike Indy cuentan con tirantes delgados y una tela suave que apenas se nota, mientras que la línea Nike Swoosh ofrece soporte con un ajuste cómodo y tirantes gruesos para eliminar los puntos de presión.
Muchos de estos bras deportivos son ideales para el atletismo, gracias a la tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor. Están disponibles en estilos de sujeción ligera o media y en tallas de la XS a la XL, con tallas grandes con un contorno de pecho de hasta 105 cm.
Faldas y vestidos deportivos Nike para niña
Tanto si buscas una falda de tenis clásica como un vestido deportivo para el uso diario, Nike te ofrece una variedad de estilos perfectos para cualquier actividad.
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Algunas faldas deportivas Nike incluyen shorts elásticos incorporados. O combina un vestido de poliéster de corte holgado de la línea Nike Sportswear con unos shorts de ciclismo para darle la máxima protección mientras salta, brinca y corre.
Sudaderas abrigadas Nike para niña
En el armario deportivo de una niña no puede faltar una sudadera cómoda, ya sea con o sin capucha. Las sudaderas de cuello redondo de tejido Fleece son una prenda básica y cómoda para usar durante todo el día. Las sudaderas con capucha Nike Therma-FIT son ideales para actividades en climas fríos, gracias a los materiales que regulan la temperatura y a características como las ventilaciones laterales.
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Si lo que buscas son opciones preparadas para el aire libre que le permitan hacer frente al mal tiempo, compra la colección Nike All Conditions Gear (ACG), repleta de sudaderas de tejido Fleece Polartec supersuave que conservan el calor en temperaturas frescas a la vez que permiten alejar la humedad.
Leggings versátiles Nike para niña
Las mallas y leggings Nike ofrecen un ajuste compresivo para minimizar las distracciones, independientemente del deporte que practique. La colección Nike Sportswear es lo suficientemente cómoda para los atuendos escolares, mientras que los leggings Nike Dri-FIT están orientados al rendimiento y eliminan el sudor durante el juego.
Elige la prenda que mejor se adapte a su estilo, desde el negro liso hasta los estampados tie-dye brillantes. También puedes escoger unos leggings estándar para usar todo el año o unos aislantes para climas fríos.
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Conjuntos de entrenamiento combinados para niña
Los conjuntos de entrenamiento combinados Nike son funcionales y divertidos. Encontrarás conjuntos modernos con pantalones de cintura alta y chamarras cropped en colores llamativos o conjuntos de entrenamiento tradicionales en negro clásico.
Texto: Hannah Singleton