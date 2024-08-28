Las mejores faldas de senderismo Nike que ya puedes comprar
Guía de compra
Desde protección contra los rayos UV y bolsillos hasta telas absorbentes de sudor y repelentes al agua, las mejores faldas de senderismo combinan a la perfección la funcionalidad y la moda.
Los viajes de senderismo requieren preparación, desde decidir dónde hacerlo hasta qué llevar. Quizás te hayas preguntado qué usar cuando cambia el tiempo o dónde guardar el teléfono y otros artículos necesarios. ¿Has pensado en una falda de senderismo? Las faldas y su primo, el skort, son opciones elegantes para el senderismo y son muy funcionales. Desde tela absorbente de humedad hasta largos ajustables y bolsillos inteligentemente colocados, compra las mejores opciones de faldas Nike para senderismo.
1. Falda con cierre para mujer Nike ACG "Smith Summit"
El tiempo puede ser impredecible, pero esta práctica falda con cierre te prepara para cualquier intemperie que enfrentes. El tejido Woven duradero y repelente al agua de esta falda de senderismo tiene protección contra los rayos UV para cuidarte de los cambios del tiempo. El cordón elástico en el dobladillo personaliza la forma y la pretina elástica revestida con cinturón garantiza el ajuste perfecto. También tiene muchos lugares de almacenamiento con múltiples bolsillos y un mosquetón añadido. Si la temperatura sube, usa el cierre para remover la falda inferior extraíble.
2. Skort de correr Repel de tiro medio de 13 cm con bolsillos para mujer Nike Trail
Los skorts son básicos por ofrecer la sensación y funcionalidad de los shorts con el estilo de una falda. Sus shorts elásticos incorporados y la capa exterior holgada ofrecen libertad de movimiento. ¿Necesitas quitarte algo de ropa? Cuelga la playera o la gorra en la práctica presilla de la pretina. La capa exterior de la falda con tela repelente al agua evita la humedad cuando llueve. Además, los seis bolsillos ofrecen bastante espacio de almacenamiento.
3. Falda UV para mujer Nike ACG "Snowgrass"
La tela duradera y repelente al agua con protección contra los rayos UV, los múltiples bolsillos y el largo ajustable hacen de la Snowgrass la mejor falda de senderismo. El cinturón funcional incorporado ofrece el ajuste perfecto y la tela elástica en dos direcciones mantiene la comodidad durante todo el día. Los dos bolsillos con cierre, los dos bolsillos de malla tipo cargo y un mosquetón triangular brindan espacio para todos los imprescindibles. Si te encuentras con un charco de agua, simplemente acorta la capa extraíble más larga. ¿Necesitas una manta para sentarte? Desabróchala toda.
4. Skort de entrenamiento de tiro medio para mujer Nike Dri-FIT Bliss
Pasa del día a la noche con este skort de entrenamiento versátil. Lo que parece ser una minifalda normal es en realidad la falda perfecta para hacer senderismo y más. Mantén la comodidad y transpirabilidad con tela suave y absorbente de sudor diseñada con tecnología Nike Dri-FIT. Siente la sujeción con los shorts interiores ceñidos y la pretina ancha arriba de las caderas. Los bolsillos angulados guardan los objetos imprescindibles.
5. Skort Dri-FIT de tiro ultraalto para mujer Nike One
Este skort con sujeción te lleva a los senderos y más allá. Los shorts cosidos y la cintura ultraalta ofrecen una sujeción óptima. A su vez, la tecnología absorbente de humedad de la capa exterior supersuave mantiene la comodidad y transpirabilidad incluso en las condiciones más incómodas. Guarda el smartphone en el bolsillo incorporado de gran tamaño y ponte en marcha.
6. Skort de tiro alto de 8 cm con bolsillos para mujer Nike Pro Dri-FIT
Este skort con múltiples bolsillos tiene la misma tecnología absorbente de sudor, los shorts interiores con sujeción y la pretina cómoda que el skort Dri-FIT de tiro ultraalto para mujer Nike One. Además, este skort tiene bolsillos adicionales y un estampado Nike Pro elegante en los paneles exteriores de malla.
7. Vestido Dri-FIT para mujer Nike One
¿Quién dice que no puedes usar un vestido para hacer senderismo? Este vestido sustentable simplifica la preparación para hacer senderismo. Confeccionado con tela de canalé supersuave de densidad media, el vestido es elástico y de secado rápido. Con los shorts incorporados y el bolsillo izquierdo, tienes los beneficios de un skort sin preocuparte por la pretina.
8. Falda de golf larga para mujer Nike Dri-FIT Advantage
Si buscas un poco más de cobertura, esta falda de golf larga y práctica te da lo que necesitas, literalmente. Esta falda te lleva fácilmente del campo a los senderos y más allá. La tela Dri-FIT ligera y absorbente de sudor mantiene la transpirabilidad y los shorts interiores más largos y elásticos añaden sujeción. Los múltiples bolsillos mantienen los artículos básicos a la mano mientras estás en movimiento.
Texto: Erica Brooke Gordon