La mejor ropa de Nike Golf para niños

Es importante asegurarse de que los niños que están a punto de pasar del golfito al campo de práctica o al campo de golf tengan el equipo adecuado. Muchos campos de golf (aunque no todos) tienen códigos de vestimenta que requieren de una camisa con cuello y pantalones o falda. Antes de empezar una ronda de golf, asegúrate de verificar si el campo de golf tiene algún requisito de código de vestimenta.

La mejor ropa de golf Nike para niños está diseñada para cumplir con el código de vestimenta en la mayoría de los campos de golf, a la vez que se enfatiza la comodidad y el soporte. Revisa estos seis artículos imprescindibles de golf de Nike para niños, quizá logren que un joven jugador se emocione aún más por el deporte.

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