Crea nuevos hábitos con el método de Pequeños hábitos

Si quieres hacer cambios positivos en tu rutina diaria, he creado un sistema para ayudarte a hacer cambios saludables duraderos. Lo llamo Tiny Habits (hábitos diminutos).

Creé este método porque personalmente quería crear docenas de hábitos para lograr una mejor salud. Soy un científico especializado en comportamiento de la Universidad de Stanford, y mis 10 años de investigación sobre productos tecnológicos me enseñaron esta verdad: la simplicidad cambia el comportamiento.

Pasé meses explorando maneras de incorporar nuevos hábitos de ejercitación, nutrición y recuperación en mi rutina e intentando mantenerlos. A medida que avanzaba, mi vida se transformaba de manera que el esfuerzo no se sentía, pero quería saber si mi método tendría el mismo resultado para los demás.