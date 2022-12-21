Mantén a los niños abrigados con estas chamarras de tejido Fleece Nike
Guía de compra
Con tecnología de retención del calor y una tela muy suave, las chamarras de tejido Fleece Nike para niños son técnicas, duraderas y cómodas.
Las mejores chamarras de tejido Fleece para niños mantienen la calidez en la escuela, durante el entrenamiento y en la casa. Las chamarras de tejido Fleece, con tecnología de retención de calor y una tela muy suave, son funcionales y duraderas para resistir todas las temporadas.
Desde cierres atléticos hasta sudaderas sin cierre suaves, compra ahora chamarras de tejido Fleece para niños de tres a 15 años.
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Las mejores chamarras de tejido Fleece para niños Nike
1.Chamarras de tejido Fleece Nike ACG
All Conditions Gear, también conocido como ACG, está diseñado para jugar al aire libre. La tecnología Nike Therma-FIT de estas chamarras de tejido Fleece ayudan a regular la temperatura del cuerpo para que los niños puedan saltar, correr y jugar en el patio de juegos, en un campamento o en un sendero sin pasar frío.
La gran cantidad de bolsillos y los cierres fáciles de usar aumentan la funcionalidad de estas chamarras. La tela ripstop en los codos y en otras zonas de mayor uso y desgaste aumenta la durabilidad. Al mismo tiempo que estas chamarras de tejido Fleece son cómodas y resistentes, también adoptan las tendencias de la moda urbana, de manera que son igualmente útiles para los días de escuela.
2.Chamarras de tejido Fleece Nike Sportswear
Los diseños informales y de inspiración atlética de Nike Sportswear hacen que estas chamarras de tejido Fleece sean perfectas para el entrenamiento de fútbol, la clase de baile o el recreo.
Las chamarras de esta colección tienen un ajuste relajado y un forro suave de tejido Fleece. El Club Fleece es cómodo para usar todos los días y el Tech Fleece tiene propiedades absorbentes de humedad cuando el movimiento eleva la temperatura del cuerpo. El diseño Swoosh clásico no pasa de moda, por lo que los niños pueden usarlo año tras año.
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3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece hace que todo sea cómodo. El material tejido es cálido, ligero y suave al contacto con la piel. La tela transpirable y absorbente de humedad hace que estas chamarras sean ideales para actividades y deportes que generan sudor.
El tejido no es voluminoso, así que una chamarra de tejido Fleece es ideal para usarla en capas. Los niños pueden usarla sola en los días frescos o ajustarla debajo de un abrigo denso cuando las temperaturas son extremadamente frías. Algunas de las opciones con gorro y cierre tienen bolsillos en el pecho o en el brazo para guardar objetos imprescindibles pequeños, al mismo tiempo que otras son más sencillas con un solo bolsillo frontal estilo canguro.
4.Nike Therma-FIT
Para los días fríos, las chamarras de tejido Fleece Nike Therma-FIT permiten que tu niño no deje de jugar al aire libre. La tecnología avanzada está diseñada especialmente para actividades con tiempo frío cuando necesitas regular la temperatura del cuerpo, evitar el exceso de humedad y mantener la calidez cuando hace frío.
Las chamarras de tejido Fleece son ideales en los viajes de campamento, en el campo de fútbol o para caminar hacia el autobús escolar. Elige entre las opciones con cierre y gorro para mantener abrigado a tu pequeño.
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Texto: Hannah Singleton