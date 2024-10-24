Cómo elegir la mejor chamarra de running Nike para el frío

Cómo elegir la mejor chamarra (o chaleco) de correr Nike para el frío
Guía de compra
Encuentra calidez con aislamiento y protección contra la lluvia con estas chamarras de correr para el frío de Nike.
Correr durante el invierno puede ser más agradable cuando tienes equipo para el frío que resista las condiciones del tiempo. La chamarra de correr adecuada debería brindarte la calidez que necesitas, mantener la transpirabilidad y ofrecer protección contra el mal tiempo.
Combina tu chamarra con unos tenis de correr impermeables y equipo para el invierno, como unos guantes de correr y una banda para la cabeza, y tendrás todo listo para salir a las calles o al sendero, sin importar el estado de tiempo. Aquí está un resumen de las mejores chamarras y chalecos de correr para el frío de Nike. Además de un par de consideraciones importantes a la hora de invertir en una nueva chamarra de correr para el invierno.
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Las mejores chamarras de correr Nike para el frío
1. Chamarras acolchadas y con aislamiento
Las chamarras y los chalecos acolchados son las capas exteriores con mayor aislamiento, ya que están rellenas de plumas o material sintético. Incluso con el aislamiento adicional, estas prendas exteriores de correr siguen siendo ligeras.
Las chamarras acolchadas de Nike para correr en el frío están confeccionadas con tecnología Therma-FIT para aumentar la transpirabilidad y maximizar la calidez, sin agregar peso. Las chamarras en esta colección también cuentan con detalles con diseño reflejante y gorros plegables, así como aberturas con cierre. Algunas ofrecen orificios para el pulgar elásticos para brindar cobertura adicional y un cuello de tejido Fleece para brindar una sensación cómoda.
Ve un paso más allá con las chamarras que cuentan con Nike Therma-FIT ADV, que incluye tecnología de mapeo corporal que brinda aislamiento en zonas del cuerpo donde más lo necesitas (como el tronco), y mantiene otras zonas transpirables, como las axilas.
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2. Rompevientos
Los rompevientos Nike son capas ligeras sin aislamiento. Este tipo de capa exterior aumenta la calidez al prevenir que el viento llegue a tu cuerpo y cuenta con un ajuste relajado para agregar con facilidad una capa base o una capa media debajo en los días fríos.
Muchos incluyen un acabado resistente al agua que evitará la humedad en una llovizna. Los detalles con diseño reflejante te mantienen visible cuando corres con poca luz durante el invierno. Además, en caso de que sientas mucho calor y quieras quitarte una capa, algunos rompevientos son plegables, esto significa que puedes guardarlos en el bolsillo de un chaleco o cinturón de correr.
3. Chamarras para la lluvia
Para la protección bajo la lluvia o las tormentas de nieve, elige una chamarra para la lluvia Nike, que a menudo tiene una tela más gruesa que la de un rompevientos y un exterior totalmente impermeable. Busca una con tecnología Nike Storm-FIT ADV para una mayor impermeabilidad.
Un gorro con cordón te permitirá personalizar el ajuste que se puede ceñir en condiciones húmedas. La cinta con diseño reflejante colocada estratégicamente te mantendrá visible en condiciones de poca visibilidad, y los bolsillos con cierre brindan un almacenamiento seguro para tus artículos imprescindibles.
4. Chalecos de correr
Los chalecos proporcionan aislamiento para el tronco al mismo tiempo que mantienen los brazos libres, por lo que pueden ser una opción equilibrada si tiendes a sobrecalentarte en las carreras, incluso en los días fríos. Estos chalecos para correr en el invierno tienen un relleno sintético o de plumas con un diseño de regulación de calor avanzado.
También son muy versátiles: dependiendo de la temperatura, puedes usar uno con una chamarra ligera cuando desciende a -1 grados Celsius o puedes combinarlo con una capa base para temperaturas entre 4 y 10 grados Celsius.
Qué buscar en una chamarra de correr para el frío
1. Aislamiento
El aislamiento es una de las consideraciones principales para elegir las chamarras de correr en el invierno. La cantidad de aislamiento que elijas dependerá de tu nivel de esfuerzo y las condiciones del tiempo. Si enfrentarás temperaturas bajo cero, quizás quieras elegir una chamarra con más aislamiento. Si corres en temperaturas moderadas, podrías abstenerte del aislamiento y preferir una capa a prueba de viento.
Las chamarras acolchadas proporcionan mayor calidez y son una buena opción para las carreras de invierno heladas o para runners que pasan frío a menudo. También puedes optar por un chaleco con aislamiento para equilibrar la calidez y transpirabilidad del tronco.
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2. Transpirabilidad
A medida que corres y tu frecuencia cardíaca aumenta, podrías comenzar a sudar. Si ese sudor no se evapora y la humedad se queda en tu piel, cualquier exposición al aire frío o al viento causará que sientas frío.
Busca chamarras de correr con telas transpirables, como las que tienen ventilación integrada. Las características como las aberturas con cierre y los paneles de malla también permiten que el calor corporal adicional escape de forma más efectiva.
Las chamarras resistentes al agua serán más transpirables que las impermeables, pero brindarán menos protección contra la lluvia.
3. Impermeabilidad y resistencia al viento
Las chamarras de correr ofrecen niveles de protección contra los estados del tiempo, la mayoría serán resistentes al agua, lo que significa que evitarán la humedad si llovizna, pero no resistirán una tormenta. Otras son totalmente impermeables.
Si corres a menudo bajo la lluvia o la nieve, quizás quieras elegir una chamarra de correr totalmente impermeable. Algunas chamarras de correr Nike cuentan con las tecnologías Storm-FIT y Storm-FIT ADV para repeler el agua de la superficie y proteger a los runners del viento.
Estas capas exteriores ofrecerán protección contra el mal tiempo, pero normalmente no tienen propiedades de aislamiento. Si tiendes a sobrecalentarte, quizás quieras usar una de estas capas impermeables o resistentes al viento sin aislamiento. Estas chamarras de correr ligeras también son versátiles porque puedes usar prendas cálidas por debajo si la temperatura desciende.
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Preguntas frecuentes
¿Las chamarras de correr mantienen la calidez?
La calidez de una chamarra de correr para el invierno se determina por la cantidad de aislamiento que proporciona. Una chamarra acolchada específica para running será más cálida que una capa exterior, como una chamarra para la lluvia o un rompevientos. Es importante equilibrar la calidez y la transpirabilidad para garantizar que no te sobrecalientes, incluso cuando hace frío. Algunos runners prefieren usar una capa base térmica y una capa media cálida, con una chamarra con protección encima.
¿Cuál chamarra es buena para el frío extremo?
Para el frío extremo, elige una chamarra de correr con aislamiento. Asegúrate de agregar guantes cálidos y una banda para la cabeza de tejido Fleece o un gorro para proteger la cabeza y las manos del frío. Puedes agregar una chamarra impermeable sin forro sobre tu chamarra acolchada si crees que caerá aguanieve o nieve. Una capa que bloquee el viento será un buen complemento en un día despejado y ventoso.
¿A qué temperatura deberías usar una chamarra de correr?
Dependiendo de tu tolerancia al frío, puedes considerar agregar una chamarra de correr con aislamiento cuando la temperatura desciende a -1 grados Celsius o menos. Si la temperatura está más cálida, las capas bases térmicas y una capa exterior como una chamarra impermeable o a prueba de viento podrían ser lo que necesitas.
Texto: Hannah Singleton