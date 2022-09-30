Las mejores bolsas de Nike para el equipo de básquetbol

Las mochilas de básquetbol Nike son más pequeñas que los maletines de entrenamiento; tienen una capacidad de entre 25 y 32 litros de almacenamiento para adultos y de 16 a 20 litros para niños, y cuentan con patrones inspirados en los principales atletas profesionales de Nike.

Si buscas algo práctico, prefiere las mochilas con características como el acolchado Nike Air en las correas para mantener la comodidad cuando están cargadas, los compartimentos separados para el calzado de básquetbol y los compartimentos con forro de aluminio que mantienen frías tus bebidas.

La mochila de básquetbol estampada Nike Hoops Elite Pro cuenta con todas estas características, además de una correa para el esternón que distribuye la carga, y una funda interna acolchada para almacenar tu computadora portátil. Estas características hacen que sea la bolsa ideal para el uso diario, en especial, si sueles ir al gimnasio después de un día de clases o de trabajo.