Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: la inspiración detrás del diseño

Ya conoces el Air Jordan 1. Es un imprescindible en la cultura del calzado deportivo.

Sin embargo, el Air Jordan 1 no estaba destinado a ser un clásico de todos los tiempos.

Cuando se presentó por primera vez en 1985, no había grandes expectativas. En cambio, hubo críticos que opinaron en voz alta sobre la decisión de Nike de darle a Michael Jordan una gran oportunidad antes de que jugara un solo partido y la elección del novato de firmar con una compañía que, hasta ese momento, era más conocida por el calzado de running.

Jordan en seguida cambió la historia en la cancha al ganar el "Rookie of the Year", con un promedio de 28.2 PPG, 6.5 RPG y 5.9 APG en 1985 mientras usaba el Air Jordan 1. El ascenso meteórico de MJ impulsó el Air Jordan 1, lo que generó una demanda en todo el país y convirtió a este calzado en un imprescindible para los amantes del básquetbol.