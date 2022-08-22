La historia de las Tigerbelles según Chandra Cheeseborough

Este equipo de atletismo está entretejido en la trama de la historia del deporte. Escucha cómo la exalumna Chandra Cheeseborough continúa con sus tradiciones.
Asesoramiento
Este equipo de atletismo está entretejido en la trama de la historia del deporte. Escucha cómo la exalumna Chandra Cheeseborough continúa con sus tradiciones.
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Aunque rara vez se menciona hoy en día, Tigerbelles, el equipo de atletismo femenino de la Universidad Estatal de Tennessee, es uno de los clubes deportivos más exitosos en la historia del estado. Durante el reinado del legendario entrenador Ed Temple, el equipo históricamente negro produjo 40 atletas olímpicas que se llevaron a casa 23 medallas, muchas mientras vivían en el sur en la época de Jim Crow, antes del Título IX. Una de esas velocistas que rompió barreras es la medallista de oro olímpica y directora de atletismo de la TSU, Chandra Cheeseborough, o la entrenadora Cheese. En este episodio, Chandra acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para contar historias de su experiencia como Tigerbelle y compartir de qué manera Ed Temple generó un impacto en ella como atleta y entrenadora exitosa. También nos cuenta cómo mantiene viva la historia del club y comparte consejos para otros atletas que esperan dejar una huella.
"No se puede entrenar la pasión. Tienes que sentirla. Prefiero a una persona con mucha pasión que pueda superar a una persona talentosa en cualquier momento".
Chandra Cheeseborough
Exmiembro de Tigerbelles y directora de atletismo de la Universidad Estatal de Tennessee
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