La forma más sencilla de comer saludablemente
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Entrenamiento y nutrición
Una forma sencilla de comer saludablemente
Por Nike Training
Deja de preocuparte por hacer la dieta perfecta y pon en práctica pequeños pasos que te conducirán a grandes resultados.
Seguro que has oído la expresión “hacer más ejercicio no compensa una mala dieta". Y aunque este dicho se ha convertido en todo un cliché en el mundo del bienestar, no por ello es menos cierto. Para estar más en forma, tu alimentación debe ser lo más saludable posible.
Sin embargo, "comer bien" no siempre significa "comer perfectamente". Para lograr el éxito a largo plazo, lo mejor es que comas lo mejor que puedas en cada momento.
Una de las principales razones por las que la gente deja de comer sano es porque adopta un enfoque muy perfeccionista, nos dice el entrenador y dietista matriculado de Precision Nutrition, Brian St. Pierre. “Muy a menudo, y sobre todo en enero, la gente adopta un enfoque de todo o nada. Siguen una dieta tan estricta que acaban dejándola porque no es sostenible", comenta St. Pierre.
"La mejor forma de hacerlo es tomarse la dieta como un continuo".
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El paso más inteligente: La mejor forma de hacerlo es tomarse la dieta como un continuo. "Esto significa plantearse cada día qué aspectos podrías cambiar hoy para comer mejor. Y volver a hacer lo mismo al día siguiente, y al siguiente. Y antes de que te des cuenta, tu dieta habrá sufrido un cambio significativo", dice St. Pierre. "Este tipo de cambio no es posible de un día para otro, pero si vas modificando poco a poco lo que comes, tu nutrición cambiará mucho. Lo importante es hacer cambios positivos en tu forma de alimentarte, es un estilo de vida".
Para que este enfoque funcione, es importante la sinceridad sobre tus hábitos alimenticios y saber qué puedes cambiar en este momento. "Es la vida real", afirma Krista Scott-Dixon, directora de currículo de Precision Nutrition y educadora nutricional con más de 20 años de experiencia. "No estamos en un universo mágico donde tienes todo a tu favor. Lo importante es hacer pequeños cambios para ponerte en marcha ya mismo en la dirección correcta".
"Esto significa, por ejemplo, que tu primer cambio podría ser agregar algo de verdura a cualquiera de tus comidas durante el día".
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Esto significa, por ejemplo, que tu primer cambio podría ser agregar algo de verdura a cualquiera de tus comidas durante el día. Cuando te acostumbres a hacer esto, el siguiente paso podría ser pensar en todos aquellos hábitos poco saludables que tengas (por ejemplo, comer caramelos entre comidas) e intentar reducir el número de veces que lo haces (por ejemplo, pasar de tres a dos veces por semana). Cuando te acostumbres a estos cambios, agrega otro más. Y después otro, y otro. El objetivo es ir progresando poco a poco.
Ten también presente que tendrás días en los que vas a meter la pata. Pero no pasa nada. "Este juego tiene vidas infinitas. Si te equivocas un día, vuelve a intentarlo al día siguiente", comenta Scott-Dixon. En vez de obsesionarte y castigarte por un desliz en tu dieta, St. Pierre te recomienda pensar en cómo podrías actuar de forma diferente la próxima vez: "Considera los contratiempos como información, no como un fracaso".
Y no olvides recordar qué hiciste bien, dice Scott-Dixon. "La gente suele centrarse en sus errores, ¡aunque hubiera hecho bien el 80% de las cosas! Céntrate en todo lo que salió bien para crear un modelo a seguir", afirma. Así es como conseguirás más victorias.
Conviértelo en un hábito: Sigue el método indicado anteriormente y haz un pequeño cambio positivo a tu dieta (como incluir una verdura en una comida). Asocia ese comportamiento a un hábito que ya tengas, como pensar en lo que vas a almorzar. La próxima vez que pienses "¿Qué voy a almorzar hoy?", piensa también: "Voy a incluir una verdura". Después, cuando de verdad incluyas esa verdura en la comida, no olvides felicitarte; así contribuirás a que se convierta en un hábito.