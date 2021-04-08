Cómo establecer una relación saludable con la comida, según la dietista Reshaunda Thornton

Según la divertida dietista Reshaunda Thornton, todas las personas mantenemos una relación con la comida, hasta que la muerte nos separa. La cuestión es si nos queremos esforzar por hacer que sea una relación feliz y sustentable o si, por el contrario, nos dedicamos a discutir en cada comida. En este episodio de Trained, la experta en nutrición y presentadora del podcast "The Dietitian Against Diets" habla con Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike, sobre cómo la relación con la comida se deteriora y qué podemos hacer para que funcione nuevamente. Profundiza en las razones por las que recurrimos a una alimentación restrictiva, por qué casi nunca funciona y cómo podemos reorganizar nuestro pensamiento para honrarnos con comidas saludables, incluidos los platos grandes de nachos, sin remordimientos.