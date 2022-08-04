Podcast Trained: Mejora tu movilidad con Kelly Starrett
Asesoramiento
¿Las lesiones constantes han hecho mella en ti? La forma en que este fisioterapeuta aborda el movimiento podría brindarte el alivio que necesitas.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Entrenar con más intensidad, levantar más peso o correr más rápido no garantiza que consigas tu mejor forma atlética. Según Kelly Starrett, doctor en fisioterapia, el rendimiento mejora perfeccionando primero los aspectos básicos. En este episodio, el entrenador de ejercicios funcionales de gran intensidad y cofundador de The Ready State se suma a la anfitriona Jaclyn Byrer para contarnos cómo construir una base sólida de acondicionamiento físico al maximizar nuestro movimiento y movilidad. Explica las habilidades básicas que pueden ayudar a prevenir lesiones y cómo se utilizan de manera constante en todas las áreas del deporte y el acondicionamiento físico. También explica cómo cualquiera puede mantenerse en forma dentro y fuera del gimnasio.
"No se trata de ser la persona que más trabaja. Se trata de ser la persona con más habilidades y de entender cómo esas habilidades brindan una mejor transferibilidad".
Kelly Starrett
Doctor en fisioterapia, entrenador de ejercicios funcionales de gran intensidad y cofundador de The Ready State
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.