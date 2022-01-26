La jugadora de la WNBA Kayla McBride habla sobre priorizar la salud mental en atletas

Para Kayla McBride, el básquetbol nunca fue solo un juego. Era una vía de escape para los traumas de su infancia y sus posteriores luchas relacionadas con la salud mental. Sin embargo, cuando el deporte se paralizó con la llegada de la pandemia, se vio obligada a enfrentarse a la mujer que hay detrás de la atleta. En el último episodio de nuestra miniserie de tres partes sobre salud mental, esta veterana de la WNBA se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de su viaje hacia la sanación, empezando por la decisión de hacer pública su historia. Nos habla con sinceridad sobre los desafíos de la vulnerabilidad y sus dulces victorias: un vínculo más estrecho con su familia y una relación más feliz con el deporte. También habla de cómo el hecho de haber participado en el debate sobre la salud mental le ayudó a enseñarle a los demás, y a ella misma, que los atletas son algo más que un número en un jersey o un dato en las estadísticas del final de la temporada. Descubre por qué bajar la guardia y dar espacio a los demás para hacer lo mismo puede llevarnos a un mundo en el que la salud mental siempre sea la mayor prioridad.