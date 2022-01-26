La jugadora de la WNBA Kayla McBride habla sobre priorizar la salud mental en atletas

Podcast Trained: la miniserie sobre salud mental con Kayla McBride
Asesoramiento
Antes de ser la número 21 en la cancha, Kayla McBride es la número 1 para ella misma. Escucha cómo cambió su juego y su vida al enfocarse en su salud mental.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Para Kayla McBride, el básquetbol nunca fue solo un juego. Era una vía de escape para los traumas de su infancia y sus posteriores luchas relacionadas con la salud mental. Sin embargo, cuando el deporte se paralizó con la llegada de la pandemia, se vio obligada a enfrentarse a la mujer que hay detrás de la atleta. En el último episodio de nuestra miniserie de tres partes sobre salud mental, esta veterana de la WNBA se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de su viaje hacia la sanación, empezando por la decisión de hacer pública su historia. Nos habla con sinceridad sobre los desafíos de la vulnerabilidad y sus dulces victorias: un vínculo más estrecho con su familia y una relación más feliz con el deporte. También habla de cómo el hecho de haber participado en el debate sobre la salud mental le ayudó a enseñarle a los demás, y a ella misma, que los atletas son algo más que un número en un jersey o un dato en las estadísticas del final de la temporada. Descubre por qué bajar la guardia y dar espacio a los demás para hacer lo mismo puede llevarnos a un mundo en el que la salud mental siempre sea la mayor prioridad.
"La salud mental no es un juego que se gane o se pierda. Es un camino".
Kayla McBride
Tres veces All-Star de la WNBA y jugadora de las Minnesota Lynx
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