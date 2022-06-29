El jugador de la NBA DeMar DeRozan habla sobre desestigmatizar la salud mental

En febrero de 2018, la estrella de la NBA DeMar DeRozan conmocionó al mundo cuando tuiteó: “Esta depresión me derrotó”. Lo publicó por impulso, pero los efectos que tuvo sobre el estigma que rodea a los atletas y la salud mental fueron de gran alcance. En este episodio, DeMar se une a la presentadora Jaclyn Byrer para contarnos cómo hacerse cargo de su depresión lo ayudó a encontrar alivio e influyó en la industria para hacer de la salud mental un tema prioritario. También comparte las lecciones que aprendió durante la infancia y se sincera sobre cómo superar las derrotas en la cancha, además de la pérdida de su padre. La voluntad de DeMar de ser vulnerable le ha dado una ventaja mental en el básquetbol y en la vida. Ahora, está usando su plataforma para alentar a otros atletas a decir lo que piensan y para inculcar el amor propio, la autoconciencia y la confianza en uno mismo en la próxima generación.