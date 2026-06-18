THE ONE, EL TORNEO GLOBAL DE BÁSQUETBOL 1 CONTRA 1 PARA CORONAR AL MEJOR TALENTO DEL MUNDO, ESTÁ DE VUELTA.
Por tercer año consecutivo, The One llega para mostrarle al mundo la próxima generación de grandeza. 1 contra 1. Sin equipo. Sin ayuda. Solo tú y tu rival, y veremos quién lo quiere más.
The One 2026
ACERCA DEL EVENTO
Este año, el torneo The One de la marca Jordan culminará en Shanghái el 29 de agosto. El torneo está abierto a basquetbolistas de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se celebrarán en más de 20 ciudades de Norteamérica, Europa y Asia, y solo quienes obtengan los mejores resultados avanzarán a la gran fase final mundial. Quienes ganen en las categorías masculina y femenina obtendrán el título de The One y se unirán a la marca como embajadores oficiales.
No se trata solamente del mejor básquetbol 1 contra 1 del planeta: The One también tendrá actuaciones en vivo de artistas internacionales del momento. Además, en la comunidad habrá un concurso de diseño para artistas emergentes que quieran dejar huella reinventando los icónicos AJ1. Y, teniendo en cuenta que se trata de la marca Jordan, se esperan más sorpresas.
LO QUE DEBES SABER
- The One es un torneo de básquetbol global.
- Las fases clasificatorias están abiertas a basquetbolistas de entre 14 y 18 años.
- Las categorías masculina y femenina compiten de forma independiente.
- Las fases clasificatorias se realizarán en Norteamérica, Europa y Asia.
- La fase final se llevará a cabo en Shangái, China, el 29 de agosto.
- Quienes ganen The One se unirán a la marca Jordan como embajadores.
LAS REGLAS
- Partidos a 23 puntos o la puntuación más alta en 8 minutos, lo que ocurra primero.
- Las canastas son de 2 o 3 puntos.
- Reloj de lanzamiento de 9 segundos. Comienza a contar cuando se saca el balón fuera de la línea de tres puntos o cuando el jugador ofensivo lo toca después del check.
- Los partidos son a tiempo corrido, excepto en el último minuto.
GANADORES DE THE ONE
RUMBO A LA FASE FINAL
Las fases clasificatorias se llevarán a cabo en más de 20 ciudades alrededor del mundo. Quienes pasen a la fase final competirán en Shanghái, China, el 29 de agosto por la oportunidad de llevarse la corona y obtener el título de mejor basquetbolista de 1 contra 1 del mundo.
PRENDAS BÁSICAS DE BÁSQUETBOL
Equípate con todo lo que necesitas para enfrentar a quien sea, en cualquier momento y lugar.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el torneo The One?
The One de la marca Jordan es un torneo global anual de básquetbol 1 contra 1 para atletas de entre 14 y 18 años. Las fases clasificatorias regionales se llevarán a cabo en más de 20 ciudades de todo el mundo, y quienes obtengan los mejores resultados avanzarán a la fase final en vivo que será en Shanghái, China, en agosto. El torneo está organizado por la marca Jordan, la marca de Nike fundada sobre el legado de Michael Jordan, y ya va por su tercera edición.
¿Quiénes pueden jugar?
The One está abierto a basquetbolistas de entre 14 y 18 años, y contará con categorías separadas para mujeres y varones. Cada categoría tendrá su propio campeón o campeona.
¿Por qué el torneo es 1 contra 1?
El 1 contra 1 fue clave en la historia de MJ. Los duelos en el patio trasero con su hermano Larry forjaron su mentalidad competitiva e implacable. Hoy, la marca Jordan honra ese legado buscando por todo el mundo a basquetbolistas con esa misma sed única de ganar.
¿Cuáles son las reglas?
- Partidos a 23 puntos o la puntuación más alta en 8 minutos, lo que ocurra primero.
- Las canastas son de 2 o 3 puntos.
- Reloj de lanzamiento de 9 segundos. Comienza a contar cuando se saca el balón fuera de la línea de triple o cuando el jugador ofensivo lo toca después del check.
- Los partidos son a tiempo corrido, excepto en el último minuto.
- En el último minuto, el reloj se detiene por cada silbato, canasta o lesión.
- El reloj sigue corriendo en los tiros libres, excepto en el último minuto.
- Cada jugador dispondrá de un tiempo muerto de 20 segundos por partido. Los tiempos muertos solo pueden solicitarse en posesión ofensiva o cuando el balón no está en juego. El tiempo muerto debe utilizarse durante el tiempo reglamentario. No se traslada al tiempo extra.
- El balón entra en juego tras el check y con el reloj de lanzamiento activo.
- Si se anota una canasta, se mantiene la posesión (si anotas, mantienes el balón).
- Si se falla el lanzamiento, el balón sigue en juego.
- El rebote defensivo se considera un cambio de posesión, y el balón sigue en juego. El jugador tendrá 5 segundos para sacar el balón más allá de la línea de triple, y el defensor debe permitir que lo haga. Quien arbitre iniciará una cuenta visual de 5 segundos en el momento en que se asegure el rebote.
- Cualquier lanzamiento que no toque el aro debe sacarse más allá de la línea de tres.
- Si se comete una falta de tiro, quien esté atacando lanzará un tiro libre único por un punto.
- No hay tiros libres extra.
- Al cometerse la cuarta falta, se otorga un bonus: el jugador lanzará un tiro libre por un punto.
- Si se anota el tiro libre, se mantiene la posesión, y el juego se reanuda luego del check.
- Si se falla el tiro libre, el balón NO sigue en juego. Hay cambio de posesión y el juego se reanuda luego del check.
- Quien arbitre será responsable de cada puesta en juego con check.
- Tiempo extra: gana el siguiente en encestar. La posesión inicial se determinará mediante un lanzamiento de moneda.
- El partido podrá finalizar con un tiro libre.
- Si un jugador no puede continuar jugando debido a una lesión, su rival ganará automáticamente.
- Las faltas consideradas antideportivas se sancionarán con un tiro libre más posesión del balón, independientemente de que el tiro libre se anote o se falle.
- No se podrá jugar de espaldas al aro en la zona restringida durante dos posesiones consecutivas.
- Definición de "jugar de espaldas" o "backdown": tres dribles consecutivos avanzando de espaldas al aro. Después del primer backdown, quien arbitre dará un aviso al jugador ofensivo. Si vuelve a realizar un backdown, el jugador perderá la posesión al realizar el tercer drible.
¿Qué obtienen quienes ganen?
Quienes ganen obtendrán el título de The One. Recibirán un premio en efectivo, serán protagonistas de una campaña global y se unirán oficialmente a la marca Jordan como embajadores de la marca.
¿Quiénes ganaron otras ediciones pasadas?
Rose Simpson y Terron Williams fueron los campeones de 2025. Los ganadores del torneo de 2024 fueron Tatianna Griffin y Steve Bah.
¿Dónde y cuándo se realizará la fase final?
Las fase final de 2026 se celebrará en Shanghái, China, el 29 de agosto. Finalistas de más de 20 ciudades competirán en rondas clasificatorias y de eliminación directa, y esta fase culminará con partidos por el campeonato tanto en la categoría masculina como en la femenina.
¿Dónde se han celebrado otras ediciones de The One anteriormente?
La fase final del torneo The One ya se ha celebrado anteriormente en París y Nueva York.
¿Los fans pueden asistir a las fases clasificatorias y a la fase final?
Sí. Estas son las ciudades participantes:
Europa: Madrid, Liubliana, Belgrado, París, Londres
Asia: Tokio, Nagoya, Cebú, Manila, Cantón, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xi'an, Shanghái, Taipéi, Pekín, Wuhan
Norteamérica: Chicago, ciudad de Nueva York, Los Ángeles
¿Dónde puedo ver o seguir los eventos?
Sigue las actualizaciones en @jumpman23.
¿Qué debería hacer si deseo asistir como representante de un medio de comunicación a The One?
Para obtener más información, envía un correo electrónico a theonejordanbrand@dkcnews.com.