Cuando la doctora Jennifer Heisz decidió completar un Ironman, lo que buscaba no era presumir. Tras años investigando sobre cómo el ejercicio puede combatir la ansiedad y la depresión, quiso probar los efectos por sí misma. Entonces la pandemia provocó el cierre de su laboratorio, el cierre de gimnasios y la cancelación de carreras. Ante el estrés acumulado y la incertidumbre, no solo organizó su propio Ironman, sino que lo completó ella sola. Por el camino, descubrió la paradoja de la pandemia: la salud mental es un factor de motivación y una barrera para el ejercicio. En este episodio, la doctora Heisz acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer para comenzar nuestra miniserie de tres partes sobre salud mental contándonos qué hacer cuando la ansiedad nos quita las ganas de movernos. También nos da un curso intensivo sobre lo que ocurre en el cerebro y el cuerpo cuando tenemos ansiedad, estrés o depresión, y cómo el ejercicio puede prevenir sus síntomas. Al explicar detalladamente sus descubrimientos científicos y su trayectoria como deportista, nos demuestra que no es necesario entrenar para un Ironman para estimular el cerebro, sino que basta con moverse un poco todos los días.