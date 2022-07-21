La transición a jugadora profesional de fútbol, según Jaelin Howell

Podcast Trained: el futuro del fútbol con Jaelin Howell
Asesoramiento
¿Te has preguntado alguna vez cómo será ascender de categoría en el fútbol de EE. UU.? Descubre la respuesta con Jaelin Howell, la centrocampista de la liga estadounidense de fútbol femenino (National Women's Soccer League, NWSL).
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Como muchas personas, Jaelin Howell comenzó a practicar deportes antes de aprender a leer. Pero a diferencia de la mayoría, ella pasó a representar los jerseys de la selección estadounidense de fútbol femenino y del Racing Louisville FC. En este episodio, la estrella de fútbol prometedora se une a la anfitriona Jaclyn Byrer para contarnos en detalle cada paso de su experiencia. Jaelin comparte los beneficios de proceder de una familia de atletas, nos cuenta con honestidad las dificultades de los deportes universitarios y nos explica los entrenamientos que se requieren para hacer la transición de un club a la NCAA y hasta jugar profesionalmente. También nos cuenta qué aprendió de las mujeres que la precedieron, cómo es jugar con los ídolos de su infancia y qué tipo de legado espera dejar.
"Creo que es importante inspirar a esa nueva generación para que puedan admirarte como jugadora de fútbol y como persona".
Jaelin Howell
Atleta de Nike y centrocampista del Racing Louisville FC
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.