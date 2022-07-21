La transición a jugadora profesional de fútbol, según Jaelin Howell

Como muchas personas, Jaelin Howell comenzó a practicar deportes antes de aprender a leer. Pero a diferencia de la mayoría, ella pasó a representar los jerseys de la selección estadounidense de fútbol femenino y del Racing Louisville FC. En este episodio, la estrella de fútbol prometedora se une a la anfitriona Jaclyn Byrer para contarnos en detalle cada paso de su experiencia. Jaelin comparte los beneficios de proceder de una familia de atletas, nos cuenta con honestidad las dificultades de los deportes universitarios y nos explica los entrenamientos que se requieren para hacer la transición de un club a la NCAA y hasta jugar profesionalmente. También nos cuenta qué aprendió de las mujeres que la precedieron, cómo es jugar con los ídolos de su infancia y qué tipo de legado espera dejar.